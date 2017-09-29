Saha ekiplerine ‘akıllı’ iletişim imkânı: TeloPTT TE580

Novatel’in piyasaya sunduğu yeni haberleşme servisi Telsiznet’in TeloPTT TE580 model ürünü saha ekipleri için ideal bir iletişim cihazı olarak öne çıkıyor.

Telsiznet, geleneksel telsiz sistemleri kurmadan, cep telefonu şebekeleri üzerinden telsiz haberleşmesi yapmayı mümkün kılan bir servis. Dolayısıyla TeloPTT TE580 cihazı da klasik telsiz görüşme desteği sunmuyor, ancak cihaz fiziksel olarak klasik cihazların sağlamış olduğu kullanımı sağlıyor ve network olarak GSM operatörlerini kullanıyor. Kullanıcılara GPRS, 3G, 4.5G ve Wi-Fi kablosuz ağlardan iletişim imkanı sağlıyor.

Kompakt bir yapı sunan TeloPTT TE580’in 200 gram’lık bir ağırlığı bulunuyor. Cihaz zorlu saha koşullarında toza ve suya dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip. TE580’in iyi çalışan 2.4 inç kapasitif dokunmatik bir ekranı bulunuyor. 3600 mAh bataryayı bünyesinden barındıran cihaz uzun süre şarj ihtiyacı duymadan kullanılabiliyor. Android 5.1 işletim sistemiyle gelen TeloPTT TE580’in MediaTek MT6735V/W 4 çekirdekli 64 bit bir işlemcisi bulunuyor. 1 GB RAM’den güç alan cihazın depolama alanı ise 8 GB. Bu alanı microSD kart desteği ile 32 GB’a kadar artırmanız mümkün. Cihazda 8 megapiksellik arka kamera ve 2 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Cihaz sahip olduğu teknik donanımıyla neredeyse giriş seviye bir Android telefonun sunduğu tüm özelliklere sahip.

Cihazın Telsiznet servislerinden faydalanmak içinse TeloPTT aylık hizmet bedeli ödenerek kullanıcı ID tanımlanması gerekiyor. Bu hizmet grup konuşması, birebir konuşma gibi klasik telsiz hizmetlerini sağlarken aynı zamanda GSM altyapısı kullandığı için multimedya haberleşme hizmeti de sunuyor. Cihazın kullanımı için herhangi bir kısıtlama veya lisans/belge gerektirmiyor.

Akıllı özellikleri, yüksek dayanıklılık ve servis özellikleriyle TE580, kamu güvenliği ekipleri, saha teknik ekipleri, taşıma ve lojistik gibi kamu servisleri sağlayan kullanıcılar için ideal haberleşme cihazı olarak dikkat çekiyor.

TeloPTT TE580’in TEKNİK ÖZELLİKLERİ