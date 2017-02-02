Samsung Gear S3 akıllı saat incelemesi

Samsung her zaman bileğimize bir akıllı telefon koymak istemişti. Son girişimiyle de bunda son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. İşte Gear S3 akıllı saat incelemesi.

Akıllı saatte hakimiyet için büyük bir adım

Samsung, yeni nesil akıllı saati Gear S3 ile bu alandaki tüm fikirlerinizi değiştirebilir.

Samsung, Gear S2 ile kullanıcıların ilgisini fazlasıyla çekmeyi başarmıştı. Ancak gözden kaçan bir kaç detay çoğu kullanıcıyı da tatmin edememişti. Şirket, Gear S2 ile yaşadığı deneyimi ve kullanıcıların beklentilerine daha iyi cevap vermek adına çok daha iddialı bir modelş kullanıcıların karşısına çıkardı. Ve Gear S3’ün gerçek bir saat görüntüsünün yanında, sunduğu yeni özellikleriyle de kendisini bu alanda iyiden iyiye kanıtlamış oldu.

Öncelikle Samsung Gear S3 Frontier’ın kendisi kadar kutusunun da oldukça şık olduğunu söyleyerek başlayalım. Kutudan akıllı saatin yanında, bir adet sarj adaptörü, kablosuz şarj istasyonu, kullanım kılavuzu ve 22 mm’lik yedek bir kısa kordon çıkıyor.

Samsung Gear S3, iki farklı modelle geliyor. Bunlar Gear S3 Classic ve Gear 3 Frontier. Akıllı özelliklerin tamamıyla benzer olan İki model arasındaki tek fark ise tasarım. Tahmin edileceği gibi ‘Classic’ model geleneksel tuşlar ve deri kayışlı bir tasarım klasik saat sevenlere yönelikken, ‘Frontier’ ise daha kaslı yapısıyla spor ve macera seven kullanıcılara hitap ediyor. Bu noktada incelediğimiz modelin Frontier model olduğunu da söyleyelim. Saatlerin her iki modeli de 22 mm’lik standart kayış ölçüleri taşıyor. Bu, kayışlarınızı dilediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz anlamına geliyor.

Galaxy Gear S3 Frontier’ın büyük ölçüde bir erkek saatini andırdığını söylemek mümkün. Ayrıca ince bilekli kişiler için de saatin biraz büyük durması da kuvvetle muhtemel. Önceki modelle bir kıyaslama yaparsak Gear S2’nin 1.2 inç’lik ekranı yeni modelde 1.3 inç’e çıkartılmış. Ekranın çözünürlüğü ise aynı tutulmuş; 360 x 360 piksel. Ekran güneş ışığına doğrudan maruz kaldığı durumlarda bile renkleri oldukça iyi yansıttığını çekinmeden söyleyelim.

Ekran ayrıca kırılmalara ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass SR+ teknolojisi ile güçlü bir koruma sağlanmış. Karşılaştırmadan söz açtıysak selefine göre kalınlıkta 1.5 mm daha kalın, ağırlıkta 47 gramdan 62 grama çıkmış. Gear S3 taşıdığı bu seviyelerle geleneksel normal bir aralıkta olduğu söylenebilir. Saatin ağırlığı ve büyüklüğü son derece normal ve rahatsız edici değil. Ancak elbette telefonlardaki ekran boyutu tercihi gibi bu saatte de bununla ilgili seçenekler sunulması gerçekten çok iyi olurdu.

Saatin sağ tarafında önceki modelde olduğu gibi yine bir menü ve geri tuşu yer alıyor. Gear S3’ün bezel halkası da aynı şekilde yine dönebilen bir yapı sunuyor. Kademe kademe ilerleyen bu halka ile saatin ekranına dokunmadan istediğiniz işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Gear S3, IP68 sertifikasının sahibi. Bu sayede toza ve suya karşı dayanıklılık gösteriyor. Ancak bu özelliğe rağmen alışkanlıktan olsa gerek saati suyla temas ettirmekten çekindim.

Saatte önceden yüklenmiş olarak gelen çok sayıda arayüz bulunuyor. İçerisinden seçim yapabilir zevkinize göre her gün yeni bir arayüz tercih edebilirsiniz. Telefonunuza yüklediğiniz Samsung Gear uygulaması üzerinden bildirimleri, saat şekillerini, kullanacağınız uygulamaları gibi bir çok ayarı düzenleyebiliyorsunuz. Yine bu uygulama üzerinden saatinizi bileğinizde çıkarıp bulamadığınız durumlarda da ‘Gear’ımı Bul’ özelliği sesli bildirim ile saatinizi bulmanıza imkan sunuyor.

Saatte bulunan dahili hoparlörü ve mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri yapılabiliyor. Elbette bunu ve diğer bazı işlemleri yapabilmek için de telefonunuzun saat ile bluetooth bağlantısı kurulu olması gerekiyor. Tahmin ettiğiniz gibi saatin hoparlörü üzerinden müzik dinlenebiliyor. Ancak bunun çok kullanışlı bir özellik olduğunu söylenemez, en azından benim için.

Saat, Samsung’un kendi işletim sistemi olan Tizen 2.3.2.1 ile geliyor. Çift çekirdekli 1 GHz frekansta çalışan işlemcisi ve sahip olduğu 768 MB RAM ile saat herhangi bir takılma yaşatmıyor. Yeri gelmişken söyleyelim, selefi Gear S2’ye oranla saatin RAM seviyesi de yükselmiş. Gear S2’de 512 MB RAM bulunuyordu. Depolama tarafında ise bir değişiklik yok. Gear S2’de olduğu gibi yeni modelde de yine 4 GB’lık depolama alanı bulunuyor. Ancak Gear S3’te belki de en dikkat çekici iyileşme batarya tarafında yapılmış. Çokta iyi yapılmış. Günümüzde neredeyse her cihazımızı şarj etmek bazen büyük bir külfet olabiliyor. Gear S2’inin bu zayıf yönü yeni modelde düzeltilerek şirketin bu duruma bir çözüm ürettiğini görmek çok güzel. Saat yoğun kullanımımda dahi 2 günü çıkarttı. Elbette yapacağınız birkaç ayar ile – always on display (Her Zaman Açık Ekran) kapalı tutmak ve parlaklığı düşürmek gibi- bu süreyi biraz daha uzatabilmeniz mümkün. Gear S3 aynı zamanda kablosuz şarj teknolojisine sahip. Manyetik bir sarj standıyla gelen saatin tam şarj olması için gereken süre ise iki saat.

Saatin bağlantı seçenekleri arasında 802.11b/g/n WiFi protokolleri, Bluetooth 4.2, GPS, NFC ve Samsung Pay bulunuyor. Samsung Pay temassız ödeme sisteminin de ülkemizde yakın zamanda aktif olacağı bilgisini geçtiğimiz Ağustos ayında Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen tarafından verilmişti.

Bu özelliklerin yanı sıra saatte bazı sensörler bulunuyor. Altimetre, barometre ve ivme ölçer olarak üç adet sensöre sahip. Altimetre konumuzun deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu algılıyor. Barometre atmosfer basıncını ölçerken, ivme ölçer de bir ulaşım aracında yaptığınız hızı ölçümlenmesini sağlıyor. Normalde bu özellikleri akıllı telefonlarda görmeye alışmıştık. Ancak Samsung her zaman bileğimize bir akıllı telefon koymak için çabalamıştı. Bu son girişimiyle de genel olarak bunda başarılı olduğu söylenebilir.

Gear S3 akıllı saat S Health uygulaması ile birlikte geliyor. Bu uygulamanın tam randıman almanız için de telefonunuzda S Health uygulamasının da yüklü olması gerek. Bu uygulama attığınız adım, uyku ya da oturduğunuz sürelerin takibin otomatik olarak yapıyor. Özellikle bu noktada uzun süre masa başında oturduğunuzda saat ‘hareket geç’ diye bir bildirim göndermesi benim için çok kullanışlı özellik oldu. Ayrıca uygulamanın içerisinde kalp ritim ölçerinin de bulunduğunu söyleyelim.

Saatin yalnızca Android telefonlarla çalıştığını zannetmeyin. Samsung, Gear serisinde yer alan üç model için (Gear S3, Gear S2 ve Gear Fit 2 akıllı bileklik)de IOS desteğini de sunmaya başladı. App Store’da yayınlanan Samsung Gear S isimli uygulaması ile tüm Gear serisi modelleri iPhone ya da iPad’lerde rahatça kullanabiliyorsunuz.

Bir akıllı saat üzerinden bir çok işlemin yanında bildirimlerinizi görmek, sağlığınızla ilgili günlük verilere ulaşmak ve kolunuzda şık bir saat taşımaya karşı bir merakınız varsa, bunu en çok hak eden Samsung Gear S3 Frontier olacaktır. Samsung Gear S3’ün fiyatı ise 1299 TL.

Samsung Gear S3 Frontier’ın teknik özellikleri

İşletim Sistemi: Tizen 2.3.2

Boyut: 49 x 46 x 12.9 mm 63 gram

İşlemci: Exynos 7270 1 Ghz çift çekirdek

RAM: 768 MB

Depolama: 4 GB

Ekran: 1.3 inç Super AMOLED 360 x 360 çözünürlük

Ekran koruma: Gorilla Glass SR+

Batarya: 380 mAh

Bağlantı: 802.11 b/g/n, NFC, Bluetooth 4.2