Şarj etmeyi unutturan pil ömrü: Lenovo P2 (İnceleme)

Lenovo P2 şimdiye kadar ki en uzun ömürlü akıllı telefon. Ve bunun yanında, cihazın ekranı ve performansı göz önüne alındığında onu daha pahalı telefonlara layık bir rakip haline getiriyor.

Lenovo P2 selefi Vibe P1 gibi tek gövdeli metal bir tasarıma sahip. Ancak P2, Vibe P1’den daha iyi göründüğünü söyleyelim. P1, 9.9 mm kalınlığındayken, P2, 8.3 mm kalınlık sunuyor. Ayrıca daha büyük bir pile sahip olmasına rağmen P2 daha ince ve 177 gram ağırlığıyla daha az bir ağırlıkla geliyor. Cihazın 5100 mAh’lik büyük bir pile sahip olduğu dikkate alındığında her iki değer içinde ona hak verilebilir.

Çoğu telefonda olduğu gibi cihazın sağ tarafında güç düğmesi ve ses açma – kapama tuşları olsa da, sol tarafta özel bir kaydırma düğmesi yer alıyor. Bu düğmeyi yukarı ittiğinizde, telefonun tahmini ömür süresine günler katabilen, yazılım tabanlı ultra pil tasarruf modunu başlatmış oluyorsunuz . Bu mod, bazı çok gerekli uygulamalarınızı devre dışı bırakıp, telefonu daha basit hale getiriyor. Cihazın SIM yuvası da sol tarafta bulunuyor. Bu yuvaya iki Nano-SIM kart ya da bir Nano-SIM ve bir adet microSD kart (en çok 128 GB) takılabiliyor.

Bununla birlikte tasarım oldukça geleneksel. Ve piyasada satılan akıllı telefonların çoğuna benzediği söylenebilir. Arka kısımdaki metal gövde, üst ve alt bölümünde plastik şeritlere sahipken ön kısımda 2.5D kavisli bir cam kaplı. Lenovo P2’yi hem fiziksel home butonu hem de ekran üstü düğmeleri ile kullanılabiliyor. Home butonundaki parmak izi tarayıcı da hızlı ve kusursuz olarak çalıştığını söyleyelim.

Lenovo P2’nin 5.5 inç’lik 1080 x 1920 piksel çözünürlüğüne sahip ekranı makul bir şekilde bir bütçeli cihazdan beklendiği kadar iyi . AMOLED Full HD panel kullanan cihazın kontrastının ve renk doğruluğu da son derece tatmin edici.

Cihazın donanım tarafına bakarsak, Lenovo P2, her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdeğe sahip Snapdragon 625 işlemci kullanıyor. İşlemci 4 GB RAM ve sırasıyla güçlü Adreno 506 grafik birimi tarafından destekleniyor. Snapdragon 625 işlemci, test ettiğimiz çoğu cihazda hızlı, düzgün ve güvenilir olduğunu gösterdi. Lenovo P2’de de aynı şey geçerli. Lenovo, P2’de VIBE PURE UI’yı kullanıyor. VIBE-UI ve Saf-Android arasında da seçim yapılabiliyor. Lenovo’nun yazılımıyla ilgili güzel özelliklerden biri de, özelleştirmek istediğiniz alanları rahatça değiştirebiliyorsunuz. Buradan kilit ekranının, ana ekranın, çoklu görev ekranının ve hatta telefon çeviricinin tasarımını ve görünümünü değiştirebiliyorsunuz.

Kutudan Android 6.0, Marshmallow ile çıkan P2, inceleme süremiz içerisinde Android 7.0, Nougat güncellemesi aldığını da özellikle belirtelim. Uygulamalar arasında geçiş yapmak ve kullanıcı ara birimin çeşitli bölümlerini açmak genel olarak iyi çalışıyor elbette çok daha pahalı amiral gemisi cihazlarındaki kadar hızlı değil. Oyunları yüklemek için de aynı şey geçerli. Yüksek çözünürlüklü, hızlı hareket eden içeriğe sahip bazı yüksek kalitedeki filmlerde zaman zaman tekleme yaşatıyor ancak her zaman değil.

Lenovo P2’de çağrı kalitesiyle ilgili de herhangi bir sorun yaşamadık. Arayanları kulaklıktan yeterince yüksek ve açık şekilde duyduk ve hattın diğer ucunda da sesimiz net bir şekilde duyuldu. Cihaz 32 GB’lık depolama alanı ile geliyor. Bu alan microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında, Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth 4.1 ve NFC bulunuyor.

Lenovo P2’nin 13 MP sensöre sahip arka kamerası, yeterli miktarda ışık olduğunda oldukça iyi çekimler yapabiliyor. Gün ışığında çekilen her kare doğal görünümlü renklerle çıkıyor ve arkadaşlarınızla sosyal paylaşım ağlarında paylaşacak kadar da başarılı.

Diğer bir çok bütçe dostu telefon kameralarında olduğu gibi P2’nin sensörü ışık düzeylerini dengeleme konusunda çok başarılı olamıyor ya da amiral gemisi telefonların kameralarındaki gibi kaliteli bir HDR efekti sunmuyor.

ISO hassasiyetini, beyaz dengesini ve poz süresi gibi ayarları derinlemesine yapabilmenizi sağlayan bir Pro mod bulunuyor. Çok akılları karıştırmadan kısaca anlatmak gerekirse, Lenovo P2’nin kamerası fiyatı açısından yeterince iyi. Lenovo P2’nin 5 MP’lik ön kamerası da selfie çekimlerinde kullanıcısını üzmüyor.

Kutu içeriği Lenovo P2’nin kutusunda hızlı şarj adaptörü, micro-USB kablosu, OTG kablosu, SIM kart iğnesi, silikon arka kapak, ekran filmi ve hızlı başlangıç kılavuzu bulunuyor.

Pil ömrü genellikle akıllı telefonlar için olumsuz bir noktadır. Ancak bu Lenovo P2 için geçerli değil. Telefonun 5100 mAH’lik muazzam bir bataryaya sahip. Yoğun kullanımda dahi, bu devasa bataryayı bir günde tamamen boşaltamıyorsunuz. Orta karar bir kullanımda da ikinci günün sonuna kadar eriştik. Aslında, cihazın üç günlük bir kullanımı da mümkün, ancak bunu yalnızca normalden daha hafif kullanımlarda elde edilebiliyor. P2, USB Tip C yerine microUSB üzerinden şarj ediliyor bu da biraz hayal kırıklığı yaratabilir ancak cihazın hızlı şarj özelliği de mevcut. Fakat bu Qualcomm’un QuickCharge teknolojisi gibi evrensel bir standart yerine ” 24W hızlı şarj cihazı” aracılığıyla sunuluyor.

P2 diğer cihazlarınızı şarj etmek için bile kullanabilirsiniz. Bu muhtemelen sıklıkla yapmak isteyeceğiniz bir şey değil ancak dışarıda olup tabletiniz için şarj ihtiyacınız olursa P2 bu konuda size mutlaka yardımcı olacaktır.

Eğer bir telefonda aradığınız ilk öncelik tek şarjda gidecek uzun bir pil ömrüyse, artık daha fazla aramanıza gerek yok: Lenovo P2 tam bir batarya kralı. Altın ve koyu gri renk seçeneğiyle gelen Lenovo P2, 1599 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Aslında cihazın sunduğu uzun pil ömrü bile tek başına buna değebilir. Çünkü Lenovo P2 şu ana kadar ki en uzun ömürlü akıllı telefon. Ve bunun yanında, cihazın ekranı ve performansı göz önüne alındığında onu daha pahalı orta sınıf telefonlara layık bir rakip yapıyor.