Şarj sorunu yaşamak istemeyenler için: Asus Zenfone 3 Max (inceleme)

Asus Zenfone 3 Max sunduğu pil ömrüyle sizi gün içinde şarj cihazı aramak zorunda bırakmıyor. Telefon, uzun pil ömrü arayanlar için ideal bir çözüm sunuyor.



Asus Zenfone 3 Max, temel model olan Zenfone 3’ün tasarım anlayışını takip ediyor. Bu, düşük maliyetli telefon oldukça iyi görünüyor ve iyi hissettiriyor. Cihazda kumlanmış alüminyüm alaşımlı bir gövde kullanılıyor. Bu gövde üzerindeki anten hatlarını ihmal etmek yerine, bunları cilalı hale getirerek telefona genel olarak birinci sınıf bir görünüm kazandırılmış. Tasarım tarafında cihazın tek kabahati belki de elinizden kayıp düşecekmiş hissi veriyor olması. Cihaza alışana kadar elde tutmada bazen zorluklar yaşattı.

Bir karşılaştırma yapmamız gerekirse telefonun selefi olan Zenfone Max’in ağırlığı 202 gramken, yeni Zenfone 3 Max’te 900 mAh’lik pil kaybıyla 42 gram kaybederek 160 gram bir ağırlığa ulaşmış. Buna ek olarak 8.55 mm inceliğindeki telefon, 4100 mAh’lik muazzam pil kapasitesine rağmen oldukça zarif ve hafif bir telefon olduğunu söyleyelim. Zenfone 3 Max ayrıca selefinde olmayan bir parmak izi sensörü de taşıyor. Yeri gelmişken de sensörün genel olarak iyi ve hızlı çalıştığını belirtelim.

Asus Zenfone 3 Max, 5.2 inç HD (1280×720) çözünürlükte IPS bir ekran kullanıyor. Bu ekran 400 cd/m2 parlaklık kapasitesine sahip. Ekran görünürlüğüyle ilgili bir sorun yaşatmıyor ve renk üretimi ve netliği daha sıcak bir tona meyilli olmasına rağmen oldukça iyi görünüyor.

Telefonda 1.3 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6737M işlemci bulunuyor. 3 GB RAM ve Mali-T720 grafik işlemci kullanan Zenfone 3 Max, taşıdığı bu özellikleriyle ‘ortalama’ bir performans sunduğunu belirtelim. Zira cihazın hitap ettiği orta segment içerisinde de iyi bir yerde konumlanabilir. Cihazın gerçek gücü oynayacağınız oyunlarda ortaya çıkıyor. Modern Combat 5, Asphalt 8: Airborne ve bazı yoğun grafikli oyunları test ettik ve oyun deneyimi genel olarak tatmin ediciydi. Ancak bazen frame düşüşleri de gözlemledik.

Asus Zenfone 3 Max, LED flaşa sahip 13 MP’lik bir arka kamera ve 5 MP’lik ön kamera ile geliyor. Arka kamera Ön kamera düşük ışık altında iyi fotoğraflar sunmak için epey çaba harcarken, güneş ışığında iyi işler çıkarıyor. Aynı şekilde arka kamerada güneşli ortamlarda ‘tatmin edici’ bir performans sergilerken, daha az ışık alan ortamlarda biraz hayal kırıklığı yaşatıyor. Telefon ile çektiğiniz fotoğraflar sizi sosyal medya paylaşımlarınızda memnun edecek kadar başarılı olduğunu da belirtelim.

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemini kullanan telefon Zen UI 3.0 arayüz ile güçlendirilmiş. Zenfone cihazlarında genelde hoşlanmadığımız tek şey telefonla gelen bazı hazır uygulamalar (bloatware). Kullanıcı arayüzünden çok etkilendiğimizi söyleyemeyiz ancak Zen UI’yi gerçekten beğenen kullanıcılar olduğunu da gözlemledik. Çift SIM kart desteği sunan telefonun çağrı kalitesi de oldukça başarılı. Ses sistemi de ortalama seviyede olan telefonun hoparlörü arkada yer alıyor.

Cihazın en dikkat çekici yanı hiç kuşkusuz bünyesinde taşıdığı bataryası. Zenfone 3 Max, değiştirilemeyen 4100 mAh’lik bir pile sahip. Yoğun kullanımda dahi 1 günün sonuna kadar sizi telefonsuz bırakmayan bir pil ömrü sunuyor. Zenfone 3 Max daha hafif kullanımlarda ise 2 güne kadar çıkabiliyor. Ayrıca Zenfone 3 Max, diğer cihazlarınız için bir powerbank olarak ta kullanılabiliyor. Bunun için de kutu içerisinde bir OTG kablo ile geliyor.

Altın Kum, Titanyum Grisi ve Buzul Gümüşü renk seçenekleri sunan Zenfone 3 Max’in fiyat seviyesine baktığımızda günlük kullanım için son derece iyi bir yerde konumlanıyor. 999 TL’lik fiyatının yanında uzun bir pil ömrü öncelikler arasındaysa Asus Zenfone 3 Max alışveriş listenizde mutlaka bulunmalı.