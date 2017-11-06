Satın alabileceğiniz en verimli fare: Logitech MX Master 2S

Logitech, yeni MX Master 2S ile selefini bir çok yönden geliştiriyor ve piyasadaki profesyonel farede krallığını sağlamlaştırıyor.

MX Master 2S, selefi Logitech MX Master ile karşılaştırıldığında 1.000 DPI’dan 4.000′e ve pil ömrü yaklaşık 40 saatten 70 saate yükseldiğini görüyoruz. Flow özelliği dışında fareler genel tasarım ve özellikleriyle birbirine benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Ele uygun tasarımıyla kullanıcıya tam konfor sağlaması amaçlanan mouse, gerçekten de el ve bileğinizde saatlerce rahat şekilde çalışmanızı mümkün kılıyor. Üzerindeki düğmeler ve tekerlekler de en iyi şekilde konumlandırılmış. Bu sayede mouse’tan hareket kontrolünde en iyi şekilde faydalanabiliyorsunuz. Toplamda 7 adet düğmesi ve hepsini özelleştirebiliyorsunuz.

Bir unifying alıcı ya da bluetooth üzerinden bağlanan mouse, Darkfield adındaki teknolojisi sayesinde her yüzeyde hatta cam toplantı masası üzerinde rahatça çalışabiliyor. Mouse, sahip olduğu yetenekleri yazılım desteği ile birlikte çok daha verimli hale geliyor.

Easy-Switch yazılımıyla aynı anda üç adede kadar aygıtla eşleştirmenize ve tek bir tuş ile bu aygıtlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun için öncesinde mouse’u 3 farklı cihaza tanıtmanız gerekiyor. Diğer dikkat çeken özellik ise Flow. Bu yazılım ile de 3 blgisayar arasında içerik, resim ve belgeleri rahatça kopyalanıp yapıştırılabiliyor. Mouse sunduğu bu teknolojilerle kullanıcı verimliliğini en üst seviyeye taşıyor.

MX Master 2S’de 500 mAh’lik oldukça büyük bir pil bulunuyor. Bu pil, normal kullanımda yaklaşık 2 aylık bir süre sunuyor ve micro USB kablosuyla hızlı şekilde şarj edilebiliyor. Logitech, yalnızca 3 dakikalık bir şarjla tam günlük bir destek sağladığını belirtiyor. Logitech MX Master 2S’in fiyatı ise 400 TL seviyelerinde.

Ali Atilla MEDE