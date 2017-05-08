Sony Xperia X Compact incelemesi

Sahip olduğu donanımı, Sony Xperia X Compact’ı bir amiral gemisi modeli olmanın dışında tutuyor ancak yine de O, piyasadaki beş inç’ten daha küçük en iyi cihazlardan biri. Ve uzun ömürlü pili, güçlü kamerası, çekici ekranı ve iyi performansı övgüyü çokça hak ediyor.

Tek elle bir akıllı telefon kullanmanın keyfini yaşatıyor: Sony Xperia X Compact

Tasarımdan başlamak gerekirse Xperia X Compact, Sony’nin bilindik olan keskin kareli tasarıma sahip. 129 x 65 x 9,5 mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığında olan cihaz biraz kısa ve biraz kalın. Xperia X Compact polikarbon yekpare bir gövde ile yani tamamen katı plastik bir materyal ile geliyor. Telefonun sahip olduğu ekran gövde oranı ise %69.6. Sony Xperia X Compact, bir elinizle kolayca kullanabileceğiniz, cebinize rahatça sığabilen gerçekten şık bir Android telefon.

Cihazın dokusu bir anlamda seramiğe benzeyerek oldukça yeni bir görünüm sağlanmış ancak buna karşın parmak izlerini de bir mıknatıs gibi çektiğini söyleyelim. Xperia X Compact, su altında fotoğraf çekemeyen ilk Sony kompakt telefon. Bu da cihazın su geçirmez özelliği olmadığı anlamına geliyor.

Telefonun arka kısmı tekdüze ve sadece sol üst köşede bulunan bir LED flaşı ve kamera lensini içeriyor, ön kısımda ise ekranın üstünde ve altında stereo hoparlör delikleri bulunuyor. Ön kameranın lensi ortam ışığı sensörü ile birlikte ekranın üzerinde bulunurken, bildirimler LED’i de köşede yer bulmuş.

Telefonun alt kısmında USB Type C konnektörü, üst kısımda da 3.5 mm ses girişi ve küçük bir ikincil mikrofon bulunuyor. Sol tarafta nanoSIM ve microSD kart çekmecesi için bir kapak bulunurken, sağ tarafta da güç, kamera ve ses açma kapama tuşlarına yer verilmiş.

Cihazın 4.6 inç büyüklüğündeki ekranı 720×1280 çözünürlük sunuyor. 319 ppi piksel yoğunluğuna sahip bu ekran keskin bir görüntü sergiliyor. Sony Xperia X Compact’ın IPS LCD’sinde, Sony’nin Triluminous teknolojisi bulunuyor. Bu daha fazla doygunluk ve daha fazla kontrast renkleri öne çıkarıyor. Bu yönüyle cihaz AMOLED ekranlı telefonların çokta gerisinde değil. Benzer şekilde, cihaz doğrudan güneş ışığının parlaklığını kesmeyi başarıyor.

Sony Xperia X Compact gücünü Qualcomm’un 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdekli Snapdragon 650 işlemcisinden alıyor. Grafik işlemci tarafında Adreno 510’u kullanan cihaza 3 GB RAM ve microSD kart yuvası ile birlikte 32 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Xperia X Compact, taşıdığı bu özellikleriyle genel olarak hem kullanımda hem de oyunlarda oldukça iyi bir performans sunuyor. Bağlantı açısından, barındırdığı chipset LTE Cat 6’yı destekliyor yani rakamsal olarak 300 Mbps indirme 50 mbps yükleme hızı sunuyor. Ayrıca cihaz çift bantlı Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 ve NFC desteği sunuyor. Telefonun dahili FM radyo ile birlikte gelmesi de güzel bir ayrıntı olmuş. Ayrıca bir PlayStation 4’ünüz varsa, oyunlar PS4 Uzaktan Kumanda aracılığıyla ekran üzerinde akış sağlanabildiği için telefonu bir mobil konsol olarak kullanabilirsiniz.

Sahip olduğu 2700 mAh piliyle Xperia X Compact, 1 günden fazla yetecek enerjiyi size sunuyor. Ekran parlaklığı maksimum şekilde ayarlanmış olarak HD videolaı izlemek isterseniz, cihaz size 7 saatten fazla bir süre vaat ediyor. Ortalama bir kullanımda ise 1,5 günü çıkarırken, Stamina moduyla bu süre çok daha uzuyor.

Xperia X Compact, 23 megapiksellik arka kamerasında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 mm’lik ultra geniş bir mercek taşıyor. Cihaz optik görüntü sabitleme yerine Active SteadyShot teknolojisi kullanıyor.

Optik görüntü sabitleme yerine Active Steadyshot teknolojisini kullanıyor. Bu, 5 eksenli sabitleme adı verilen bilhassa karanlıkta hızlı odaklama ve aynı zamanda hızlı beyaz dengesi ayarlamaları için kullanışlı bir özellik. Düşük ışık performansı benzer fiyat noktasındaki diğer rakiplerinden daha iyi olduğu söylenebilir. Telefon her bir görüntüyü işlerken kısa bir duraklama yaşatıyor ancak sonuçlar kesinlikle sağlam çıkıyor. Kameranın yanında yanıp sönen bir LED’in yanı sıra, fotoğrafını çektiğiniz objenin hareket edeceği yönü önceden anlayan öngörücü odak yer alıyor.

Tüm bu özelliklerle Sony Xperia X Compact ortalama kalite seviyesinin üstünde resimler çekebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlük sayesinde fotoğrafların ayrıntı düzeyi oldukça iyi. Kötü bir yan etki olarak ise, yakınlaştırılmış görüntülerin aşırı kumlanmış şekilde çıktığını söyleyelim.Özet olarak, gün ışığı resimleri amiral gemisi telefonlar tarafından çekilenlerle kıyaslanabilir ancak gece çekimleri için aynı şey söylenemez.

5 megapiksellik ön kamerası ise ne iyi ne de kötü olan ortalama kalitede sonuçlar sunuyor.Video yönünden, 60 fps’de 1080p‘ye kadar kayıt yapıyor. Kayıtlar detaylar yönünden zengin. Sahip olduğu donanımı, Sony Xperia X Compact’ı bir amiral gemisi olmanın dışında tutuyor ancak yine de O, piyasadaki beş inç’ten daha küçük en iyi cihazlardan biri. Ve uzun ömürlü pili, estetik tasarımı, çekici ekranı ve iyi performansı övgüyü çokça hak ediyor.

Sony Xperia X Compact, bir elinizle kolayca kullanabileceğiniz, cebinize rahatça sığabilen gerçekten şık bir Android telefon. Geçtiğimiz Kasım ayında 1999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan cihaza şu anda 1400 TL seviyelerinde sahip olunabiliyor.