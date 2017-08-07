Sony Xperia XA1 Ultra incelemesi

Sony Xperia XA1 Ultra, büyük ekranlı akıllı telefon kullanmak isteyen özel bir kitleye hitap ediyor. Cihaz, amiral gemisi fiyatları ödemek istemeyen büyük ekran severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Sony’nin yeni Xperia XA1 Ultra, 6 inç’lik muazzam bir ekrana sahip. Adeta bir tablet büyüklüğünde bir gövdeyle gelen Xperia XA1 Ultra, büyük ekran severlere ve elinde büyük bir telefon kullanmaktan hoşlananlara hitap ediyor. Zira elleriniz genel olarak küçük ya da orta büyüklükteyse telefonu kullanmakta zorlanmanız oldukça yüksek.

Telefonun teknik özelliklerine geçmeden önce, cihaz bu devasa boyutuyla kullanım deneyiminde beni biraz zorladığını söylemeliyim. Kendi telefonum da büyük bir ekrana sahip (5.6 inç) olmasına rağmen, Sony Xperia XA1 Ultra benim için bile zorlayıcı bir tecrübe oldu. Ancak telefonun sahip olduğu büyük ekranı oyunların yanı sıra özellikle YouTube videoları ya da filmler için daha eğlenceli bir izleme deneyimi yaşattığı da bir gerçek. Cihaz bu açıdan özellikle multimedya severleri daha çok memnun edecektir. Telefonun tasarım tarafına baktığımızda sağ kenarında güç, ses ve Sony telefonlarda görmeye alışık olduğumuzu deklanşör tuşu bulunuyor. Sol kısımda ise microSD ve nanoSIM kart yuvası ile yerleştirilmiş. Ön tarafta çift hoparlör ızgarası konumlandırılmış fakat bu ızgaralardan yalnızca biri hoparlör görevi gördüğünü belirtelim.

Xperia XA1 Ultra, 1920 x 1080 çözünürlüğünde 6 inç’lik bir ekrana sahip. 4 GB RAM ile gelen cihaz 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdeklik MediaTek Helio P20 işlemci ile güçlendiriliyor. 32 GB depolama alanı sunan telefon 256 GB’a kadar microSD kart desteği mevcut. İşletim sistemi tarafında Android 7.0 Nougat’ı çalıştıran telefon hızlı şarj desteği ile 2700 mAh’lik bataryaya sahip. Xperia XA1 Ultra sahip olduğu donanımıyla performans konusunda fazlasıyla tatmin edici. Uygulamaların Sony’nin Xperia UX arayüzü de gayet iyi çalışıyor.

Cihazda, Sony telefonlarda görmeye alıştığımız What’s New, PlayStation gibi uygulamalar önyüklü olarak geliyor. Radyoseverler için de FM Radyo desteğinin telefonda yer aldığını söyleyelim. Sony Xperia XA1 Ultra, otofokus ve özel bir LED flaşı bulunan 1/2.6 inç sensör boyutunda 16 megapiksellik bir ön kamera taşıyor. Ana kamera da LED flaşlı, Hibrit otomatik odaklama, 1/2.3 inç Exmor RS sensörü ve optik imaj sabitleme görevini gören SteadyShot özelliğine sahip 23 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu ana kamera 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, stereo ses kaydı video kaydı yapabiliyor. Ön kamerada 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapmanız mümkün. Bu teknik özellikleri bir kenara bırakıp pratikte neler yaptığını söylemek gerekirse, Sony Xperia XA1 Ultra, yeterli ışık aldığında başarılı sonuçlar sunduğunu söyleyelim. Doğa resimleri gayet güzel ve ayrıntılı olsa da, kamerası bu durumu kötüleştiren fotoğraf çekme ve önizleme arasında bir gecikme sıkıntısı yaşatıyor. Düşük ışık koşullarında da tatminkar fotoğraflar sunan telefonun kamerası iyi bir renk üretimine sahip ve odağı da nadiren kaybediyor.Sony Xperia XA1 Ultra’nın 16MP selfie kamerası diğer akıllı telefonların ana kameralarından daha yüksek çözünürlüğe sahip. Kamera düşük ışık koşullarında ortalamanın biraz üstünde, iyi ışıkta ise kaliteli fotoğraflar çekiyor.

Genel olarak, Xperia XA1 Ultra’nın kameraları diğer orta seviye telefonlarla karşılaştırıldığında daha keskin, detaylı ve doğru çekimler sunduğunu söyleyebiliriz. Sony Xperia XA1 Ultra’nın bağlantı noktaları tarafında ise USB 2.0 Tip-C, Bluetooth 4.2, NFC, Hızlı şarj, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac gibi teknolojiler ve 4.5G desteği bulunuyor.

Şimdi de Sony’nin biraz cimri davrandığı alana geldik. Böylesine büyük boyutlarda bir telefondan büyük bir pil sunmasını beklemek sanırım yanlış olmaz. Xperia XA1 Ultra’nın 2700 mAH’lik bataryası biraz hayal kırıklığı yaşatıyor. Ancak cihazın düşük profilli bir işlemciye ve ekran çözünürlüğü sahip olması bu eksikliğini bir parça örtüyor. Buna rağmen cihaz yoğun kullanımda bir günü çıkarmada zorlandığını belirtelim. Bu aşamada da Sony’nin can simidi Stamina modu devreye giriyor ve pil düzeyi aşağı indiğinde kalanı verimli şekilde kullanmaya başlıyor.

Altın, Beyaz, Pembe ve Siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunan Sony Xperia XA1 Ultra, büyük ekranlı akıllı telefon kullanmak isteyen özel bir kitleye hitap ediyor. İncelemesini yazdığımız dönemde 1.729 TL fiyat etiketine sahip telefon, amiral gemisi fiyatları ödemek istemeyen büyük ekran severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.