Televizyonunuza özel klavye: Logitech K400 Plus

Televizyonunuzdaki medya işlemlerini daha hızlı kontrol etmek istemez miydiniz? Logitech K400 Plus bu konuda size fazlasıyla yardımcı olabilir.



Evinizin oturma odasında kullanmaya müsait olan Logitech K400 Plus, 10 metreye kadar bağlı olduğu cihazla çalışabiliyor. Klavye Windows 10, Android 5 ve üzeri ve Chrome OS işletim sistemleriyle de uyumlu şekilde çalışabiliyor.

USB üzerinden kendi alıcısı ile cihazlara bağlanan klavyenin çoklu dokunmayı destekleyen bir touchpad’i bulunuyor. Bu touchpad sayesinde fare olmadan ekran imlecini kolayca kumanda edebiliyorsunuz. Klavyenin güzel yönlerinden biri de, bir çok notebook klavyelerine göre çok daha sessiz çalışması. Klavyenin tuşlarının tepkiselliği de oldukça iyi durumda.

Türkçe QWERTY dizilime sahip klavyenin üzerinde bulunan özel tuşlar sayesinde kısayol tuşları, menü yönlendirmeleri, yön tuşlarıyla medya işlemlerinizi daha hızlı şekilde kontrol etmek mümkün. Logitech K400 Plus kutusundan çıkar çıkmaz tak ve çalıştır özelliğinde bir klavye. Ancak Logitech Options yazılımıyla birlikte daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Klavye her ne kadar oturma odanızdaki TV için tasarlanmış bir cihaz olsa da bilgisayar kullanımı için de kullanılabilir özellikte.

İki adet kalem pil ile çalışan klavye oldukça hafif. Klavye ile ilgili belki de tek sıkıntı gece kullanımı. Çünkü klavye tuşlarının bir aydınlatması yok. Eğer kullanacağız ortamda ışık yeterli değilse bu bir sorun olabilir. Logitech K400 Plus, genel olarak, sahip olduğu yetenekleriyle görevini başarıyla yerine getirebilen bir cihaz.