‘Tık’ sesini unutturan fare: Logitech M330 Silent Plus

‘Tık’ sesini unutturan fare: Logitech M330 Silent Plus
, 28 Nisan 2017

Hassas, konforlu ve dayanıklı yapısıyla standart mouse’larla benzerlik taşıyan M330 Silent Plus, farkını her tıklamada sesi yüzde 90 oranında azaltmasıyla ortaya koyuyor.

Bazı bilgisayar kullanıcıları için, klavyeden çıkan tuş sesleri ya da tipik bir farenin çıkardığı ‘tık’ sesi gerçekten rahatlatıcı olabilir. Ancak bazı durumlarda sessiz bir fare, ister bölmesiz bir ofiste, ister bir kütüphanede olsun, işe yarar ve çekici bir seçenek olabilir. Fare, ayrıca yayıncılık, film ya da video prodüksiyon gibi kayıt ortamlarında çalışan profesyonellerin veya meraklıları için son derece önemli bir tamamlayıcı çözüm sunabilir. 

Logitech M330 Silent Plus, herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan Windows, Mac OS, Chrome OSTM ve Linux işletim sistemleriyle uyum sağlayan bir fare. Kolayca takıp çıkarılabilen nano alıcısı sayesinde 10 metrelik kablosuz kullanım mesafesi sunan mouse, Logitech’in gelişmiş optik izleyicisiyle farklı yüzeylerde kullanmak mümkün. Otomatik uyku modu sayesinde 24 aylık pil ömrü sunan M330 Silent Plus sağ elle kullanıma uygun. Ayrıca kauçuk tekerleği ve özel materyal ayakları sayesinde kaydırmaların sessizce yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Fare ile ilgili yaşadığımız deneyime gelirsek, fareyi kullanmaya başladıktan sonra ilk olarak alışageldiğimiz ‘tık’ sesini duymadığınızda ‘acaba tıklamadım mı?’ şüphesi yaşatıyor. Elbette alıştıktan sonra gerçekten sessiz bir fare kullandığınızın farkına varıyorsunuz. Siyah, Mavi ve Kırmızı renk seçenekleriyle gelen M330 Silent Plus’ın fiyatı ise KDV dahil 89,90 TL.

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Tags: Logitech, Logitech M330 Silent Plus, sessiz fare

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Atilla Mede

Atilla Mede

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