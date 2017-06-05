TP-Link Archer VR400 modem/router incelemesi

TP-Link’in VDSL destekli modem olan Archer VR400, yüksek bağlantı hızı, daha geniş WiFi kapsama alanı, farklı bağlantı tipi desteği ve akıllı telefonlar üzerinden yönetilebilmesi ile dikkat çekiyor.



Orta boyutta bir modem olan Archer VR400, piyano siyahı bir renge sahip. Üzerinde bulunan yatay çizgiler cihaza şık bir görünüm kazandırılmış.

Archer VR400 hem VDSL hem de ADSL destekli bir modem/router. Çift kanal desteğine sahip olan ürün 5GHz kanalında 867Mbps, 2.4GHz kanalında ise 300Mbps kablosuz hız sunuyor. En yeni VDSL teknolojisi sayesinde ADSL2+’dan beş kat daha hıza sahip olan ürün, 100Mbps’ye kadar VDSL genişbant hız sağlıyor.

Hem modem hem de kablosuz yönlendirici (router) olarak işlev gören Archer VR400, aynı zamanda bütünleşik DSL yuvası sayesinde tüm DSL bağlantı tiplerini (VDSL2, ADSL2+, ADSL2, ADSL) destekliyor.

Farklı internet bağlantı tiplerini de destekleyen ürün, EWAN girişleri sayesinde kablo ve fiber modemlere de bağlanabiliyor. USB girişi de olan ürüne 3G/4G modemler dahil USB’den bağlanan tüm cihazlar bağlanabiliyor. USB 2.0 standartında tek bir USB portune sahip. Cihaza 3G/4G modemler dahil buraya bir depolama birimi ya da yazıcı bağlayıp ağın kullanımına sunabiliyor, FTP sunucusu olarak uzaktan erişime açabiliyorsunuz.

Archer VR400, yüksek performanslı harici antenleri sayesinde daha kaliteli bir kablosuz ağ oluşturmaya yardımcı oluyor. Gelişmiş ‘Hüzmeleme’ (Beamforming) teknolojisine sahip olan ürün, WiFi’a bağlanan kablosuz cihazların yerini otomatik olarak belirleyerek daha elverişli kablosuz bağlantı sunuyor. Cihazın Wi-Fi kapsama alanı da oldukça iyi. 90 m2’lik bir evde internetle ilgili herhangi bir bağlantı hızı sorunu yaşamıyorsunuz.

Kablolu bağlantıda da yüksek hızlara ulaşan Archer VR400’ün Gigabit Ethernet girişi, standart Ethernet bağlantılarına oranla on kat daha hızlı kablolu bağlantı sağlıyor. Archer VR400’ün bazı özellikleri, kullanıcılara güvenlik açısından artılar sunuyor.





Misafir Ağı özelliği, ev ya da ofise gelen misafirlerin ayrı bir WiFi’a bağlanması sağlanıyor.

Bu sayede WiFi şifresi üçüncü şahıslarla paylaşılmamış oluyor. Ürünle birlikte sunulan bir başka özellik olan Ebeveyn Kontrolü sayesinde ise ağa bağlanan her cihazın ne zaman ve nasıl internete erişebileceği kontrol edilebiliyor. Bu sayede örneğin çocukların internete erişimi kısıtlanabiliyor, zamanları belirlenebiliyor. Bunların yanı sıra Archer VR400, WPA-WPA2 şifreleme desteği sağlayarak gelişmiş güvenlik sunuyor.

Archer VR400’ün oldukça basit ve anlaşılır bir arayüze sahip. Bu sayede çok kısa süre içerisinde cihazı kullanıma hazır hale getirip yönetebiliyorsunuz. Ayrıca akıllı telefon uygulaması Tether ile hem Android hem IOS cihazlardan cihazı yönetebiliyorsunuz. Ebeveyn kontrolü, medya paylaşımı, ağ ayarları gibi bir çok işlemi akıllı telefon üzerinden yapabiliyorsunuz.

Ortalama 350-400 TL seviyesinde bir fiyata sahip Archer VR400 genel performansıyla oldukça iyi bir yerde konumlandığını söyleyebiliriz. Cihaz temel kullanıcılar için son derece uygun, ancak daha ileri seviye kullanıcılar için üst modeller daha doğru bir tercih olacaktır.