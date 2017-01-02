TP-Link M7350 incelemesi

TP-Link M7350 adındaki router, 4G internetinizi paylaşmanıza imkan sunan ve özellikle yurt dışına sıkça seyahat edenlerin veya yazlığı olanlar için oldukça işe yarayabilir bir cihaz.

Taşınabilir 4,5G WiFi cihazı: TP-Link M7350

Kutu içeriğinde router ile birlikte 2550 mAh kapasiteli bir pil, micro USB kablosu, şarj adaptörü ve kullanım kılavuzu bulunuyor. Ayrıca özel aparat olarak, kutuda bir tanesi Nano-SIM’den Mini SIM’e diğeri Mikro SIM’den Mini SIM’e dönüştürecek iki adet SIM kart adaptörü bulunuyor.

Ürünün kullanımı da son derece basit. İçine SIM kart takılıp güç tuşuna basılınca cihaz çalışır hale geliyor. Boyutlarıyla itibariyle küçük ve kolay taşınabilen cihaz, 4,5G destekli SIM kart ile 10 cihaza kadar internet bağlantısı sağlayabiliyor. 2.4 Ghz ve 5 Ghz frekanslarını destekleyen cihaz 32 GB’a kadar microSD kart desteği ile fotoğraf, video gibi dosyaların ağ içinde paylaşılması da mümkün.

150Mbps hızında indirme, 50Mbps hızında yükleme yapabilen cihaz 2550 mAh piliyle 10 saate kadar çalışabiliyor. Cihazda bulunan güç tasarruf modu sayesinde 15 dakikaya kadar M7350’ye bağlı herhangi bir cihaz yoksa WiFi bağlantısı otomatik olarak kapanıyor. Cihazın üzerinde LED ekran bağlantı durumunu, pil seviyesini ve mobil verinin hız ve kullanımını gösteriyor.