TP-Link NC250 bulut kamera incelemesi

TP-Link’in hem gündüz hem de gece çalışabilen bulut destekli kamerası NC250, evde veya iş yerinde neler olup bittiğinden haberdar olmak isteyenler için basit ve zahmetsiz bir yol sunuyor.

TP-Link NC250, oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Yalnızca beyaz renk seçeneğiyle gelen cihazın üzerinde güç bağlantısı, ethernet bağlantı noktası ve WPS/Reset tuşları arka kısımda yer alırken, ön tarafta bir durum LED’i, mikrofon ve ışık sensörü bulunuyor. Cihazın görüş açısını ayarlamakta oldukça basit. Standı sayesinde açıyı istediğiniz noktaya rahatça çevirebiliyorsunuz. Cihazın ağırlığı ise 121 gram. NC 250’yi kablosuz olarak kullanacaksanız kutu içerisinden çıkan güçlü yapıştırıcı 3M bant ile dilediğiniz yere monte etmekte mümkün. Kutu içeriğinde 1 adet ethernet kablosu ve güç adaptör kablosu için de fazladan bir uzatma kablosu yer alıyor.

Kolay kurulum

Kameranın kurulumunu yapmak oldukça kolay. Güç kablosunu taktıktan sonra, kameranın ethernet üzerinden doğrudan modeme/router’a bağlanması gerekiyor. Sonrasında akıllı cihazınızın üzerinden ücretsiz tpCamera uygulamasını indirip, bir TP-Link hesabı oluşturmak için verilen basit talimatları uygulayın. Bu hesap ile giriş yaptıktan sonra kamerayı kablosuz ağınıza ekleyin. Bu işlem tamamlandıktan sonra, ethernet kablosunu çıkarıp kamerayı istediğini yere yerleştirebilirsiniz. Elbette güç kablosunun eriştiği yere kadar. Bunun için de kutu içinden bir uzatma kablosu çıkıyor. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. PC üzerinden yapmak içinse tplinkcloud.com adresini kullanmalısınız. Kurulumun ayrıntılı şekilde nasıl yapıldığını görmek isterseniz buraya tıklayın.

Peki TP-Link NC250 teknik özellikleri açısından bizlere neler sunuyor? Onlara bakalım. 1280 x 720 piksel çözünürlük sunan kamera, 64 derecelik bir görüş alanına sahip. Üzerinde 1/4 ” Progresif Tarama CMOS Sensör bulunduran kamera, sesleri de algılayabilme yeteneği sunuyor. Ayrıca 4x dijital zum özelliği ve gece görüşü de sahip olduğu yetenekler arasında.

Kameraya akıllı telefonunuzdan erişilebilir, fotoğraf ve video kayıtları alabilirsiniz. Ancak cihazın herhangi bir bulut saklama alanı sunmadığını belirtelim. Çektiğiniz bir video ya da fotoğraf çektiğiniz cihazda saklanıyor. Örneğin telefonunuzdan telefonunuzdan çektiklerinizi PC’nizden erişemiyorsunuz, ancak uygulama video kayıtlarını ve fotoğraflarını kolayca paylaşabilir, gerektiğinde e-postayla gönderebilirsiniz. Cihazın ayrıca bir menzil genişletici olarak ta kullanılabildiğini unutmadan söyleyelim. Yani internet ağınızı bu kamerayla daha geniş bir alana yaymanız mümkün.

Hareket ve ses algılama özelliği

TP-Link NC 250, hem hareket hem de ses algılama ayarlamanıza imkan sunan makul derecede gelişmiş bir sistem sunuyor. Ses algılama, çeşitli hassasiyet ve eşiklerle yapılandırılabiliyor. Hareket algılama da üç duyarlılık seviyesinden seçim yapmanıza olanak tanıyor. Artı olarak hareket algılamanın etkinleştirildiği kamera üzerinden bir alan da seçmeniz mümkün. Bu özelliklere mobil uygulamanızdaki ayarlar bölümünden ‘IP Address’ satırını bilgisayarınızdaki web tarayıcınıza yazarak erişebilirsiniz. Elbette buraya login yapmanız için mobil uygulama üzerinde belirlediğiniz bilgiler gerekli. Tarayıcı tarafında ise İnternet Explorer ile herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Diğer tarayıcılarda plugin indirmeniz gerekiyor ve çalıştırmada sıkıntılar yaşatıyor. Dolayısıyla İnternet Explorer tarayıcısıyla giriş yaptığınızda, bir modem arayüzüne benzer bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Mobil uygulama da sınırlı sayıdaki ayarlara nazaran burada her türlü ayarı yapmanız mümkün. Kamera üzerinden bildirim almanız için de bu arayüzden bir kaç ayar yapmanız şart. E-posta hesabınızı tanıtmanız gerekiyor. Hareket ve Ses Algılama ayarlarını da bu arayüz üzerinde yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Yaptığınız ayarlar sonrasında, kamera herhangi bir hareket algıladığında ya da belirlediğiniz ses seviyesi aşımına ulaştığında, bir kaç saniye içerisinde akıllı cihazınıza bir e-posta bildirimi gönderiyor.



Kayıtlar belirgin

Kamera 720p HD çözünürlüğüyle çok kaliteli bir görüntü sunmuyor ancak kişilerin yüzleri ve nesnelerin detaylarını gösterecek seviyede yeterli.Bariz bir pikselleşmeye rağmen gün ışığında video kayıtları makul derecede iyi. Sonuçta kameranın asıl görevinin kişi ve nesnelerin tanımlanmasını sağlamak olduğu düşünülürse bunu başarıyla yerine getirdiğini söyleyelim. Gece görüş özelliğine gelince, görüntü kalitesi biraz daha azalıyor ve pikselleşme gün ışığındaki kayıtlara nazaran daha fazla. Ancak detayları ortaya koyacak kadar yeterli. Kızılötesi LED’ler, en karanlık anları bile görüntülenebilir yapmak için yeterince iyi bir iş çıkarıyor. Ses tarafında ise kalitesi vasatın biraz üstünde ancak bir güvenlik kamerasıyla da 5.1 surround bir ses duymamıza da pek gerek yok diye düşünüyoruz.

360 TL fiyatıyla kaliteli ve çeşitli yararlı özelliklere sahip olan TP-Link NC250, evde veya iş yerinde neler olup bittiğinden haberdar olmak isteyenler için basit ve zahmetsiz bir yol sunuyor.

