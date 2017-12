Tüm dijital içeriğiniz için kişisel bulut çözümü: WD My Cloud Home

Western Digital My Cloud Home, tüm önemli dosyalarınıza ve içeriğinize her zaman erişmenin basit ve iyi bir yolunu sunuyor.

Western Digital’in My Cloud Home ürünü, tüm dosyalarınız için kişisel bir bulut sunucusu olarak kullanılabilen harici bir sabit sürücü olarak görev yapıyor. Doğrudan evinizin Wi-Fi sistemine takılıyor, açık ve bağlı olduğu sürece de cihaza dünyanın her yerinden erişmek mümkün. Hem ailelerin hem de küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünün tek sürücülü ve çift sürücülü olarak 2 TB’tan 16 TB’a kadar çeşitli versiyonları mevcut. Elimizdeki model ise 2 TB’lık tek sürücü modeli. My Cloud Home 2 TB versiyonun fiyatı ise 700 TL seviyesinde. Mac, PC, Android ve iOS uygulamalarından ve bir bulut web sitesi uygulaması ile My Cloud Home’daki içeriklere her yerden erişilebiliyor.

My Cloud Home’un alt yarısında elmas şekilli desenlerin olduğu, ön tarafından küçük bir Western Digital logosunun bulunduğu beyaz ve gümüş renkte bir tasarıma sahip. Arka tarafta çevresel aygıtları bağlamak veya My Cloud Home’u USB üzerinden bilgisayara bağlamak için bir USB 3.0 portu, güç girişi ve bir Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Ön yüzde de cihazın çalıştığını gösteren bir LED bildirim ışığı yer alıyor.

WD My Cloud Home’u kurmak ise gerçekten çok basit. Kutusundan gelen ethernet kablosunu Wi-Fi yönlendiricinize takmanız ve WD My Cloud’a bağlanmanız yeterli. Sonrasında bir hesap oluşturmak için web tarayıcınızdan mycloud.com/hello adresine girip cihazı kurabiliyorsunuz. Kurulum işleminden sonra her türlü içeriğe erişebiliyor, yedeklenebiliyor ve paylaşıma açılabiliyor. Ayrıca, Google Drive veya Dropbox gibi kullandığınız çevrimiçi bulut tabanlı hizmetlerden gelen içerikleri de senkronize etmeniz mümkün.

İçeriğinizi web üzerinden sürücüye yüklüyorsanız, bu tamamen internet bağlantınızın ne kadar hızlı olduğuna bağlı. Elbette uzaktan yapılan bu işlem de sabit bir sürücüye kopyalamaktan biraz daha yavaş olduğunu belirtelim. Cihazın kullanışlı işlevlerinden biri içeriğinizi istediğiniz kişiyle paylaşabilme özelliği. Bunu web uygulaması ya da mobil uygulamasıyla yapabiliyorsunuz. Paylaşım bağlantısını da istediğiniz zaman, erişmeyi engellemek için silebilirsiniz.

Kullanışlı işlevlerden bir diğeri ise başka bir kişiyi cihazın bir kullanıcısı olmaya davet edebilmeniz. Bu ailenizden biri olabilir ya da iş amaçlı olarak bir iş arkadaşınız da olabilir. Ancak bu işlem yalnızca MyDrive mobil uygulamasıyla yapılabiliyor. Davet göndererek kişiden bir MyCloud hesabı oluşturmaları istenir. Cihazın sahibi olarak bu kullanıcıların erişimini uygulama üzerinden kaldırabilirsiniz. Merak etmeyin diğer kullanıcılar size bunu yapamıyor. WD My Cloud Drive’da dikkat etmeniz gereken tek önemli noktası ise çıkardığı sesi. Cihaz çok düşük bir vızıltı sesi verse de onu yatak odanızda ya da sessizliğin olduğu bir ortamda olmasını kesinlikle istemezsiniz.

WD My Cloud Home, dosyalarınıza erişmenin ve paylaşmanın tüm avantajlarıyla birlikte kontrol edebileceğiniz kişisel bir buluta sahip olmak isteyenler için ideal bir çözüm gibi görünüyor.

Ali Atilla Mede