Uygun fiyata büyük ekranlı telefon: Alcatel A3 XL incelemesi

Eğer büyük ekranlı bir telefon almak ve buna çok fazla para ödemek istemiyorsanız, seçeceğiniz telefon Alcatel A3 XL olabilir. Alcatel A3 XL akıllı telefon incelemesi…



Bütçe dostu giriş ve orta seviye telefon modelleriyle pazardaki varlığını iyiden iyiye hissettiren Alcatel, yine büyük ekran severlere hitap eden yeni telefonu Alcatel A3 XL ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Yakın zaman önce şirketin diğer telefon modellerinden POP 4 (6)’yı da deneyimle fırsatı bulmuştuk. Bu model de POP 4 (6) gibi 6 inç’lik büyük bir ekrana sahip. Ancak bazı teknik özellikleriyle birbirinden ayrılıyor.

Telefonun teknik donanıma bakıldığında, Alcatel A3 XL giriş seviyesi, büyük ekranlı ve uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için geliştirilmiş bir model. Şu an piyasada 899 TL fiyatla bulunabilen telefon beyaz, gri ve siyah renk seçenekleri ile geliyor. Elbette bu fiyat aralığında bir modelden çok fazla bir şey beklemek çok doğru olmaz. Ancak A3 XL kendi sıkletinin üstündekilere bile kafa tutacak yetenekleri var.

Oldukça sade bir görünüm sunan telefon bizi farklı bir arka kapak kaplamasıyla karşılıyor. Tırtıklı bir yapıya sahip bu kapak telefonun elde tutuşunu daha kolaylaştırıyor. Ancak telefonunun büyüklüğü doğal olarak tek elle kullanımda bazen sıkıntı yaşatabiliyor. Buna karşın telefon bu büyüklüğüne rağmen hafifliğiyle memnun ediyor. 159 gram bir ağırlığa sahip telefon 6 inç telefon modelleri arasında en hafif modellerin önlerinde yer alıyor.

7.9 mm kalınlığındaki telefonun sağ kenarında güç ve ses tuşlarının yanı sıra microSD yuvası konumlandırılmış. Sol kenarında da SIM kart yuvası yer alıyor. Üst kısımda kulaklık girişi, alt kısımda da microUSB portu bulunuyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise kamerayı ve hemen altında bir adet LED flaşı görüyoruz. Biraz daha aşağısında da Alcatel logosu ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Giriş seviye telefonlarda parmak izi sensörü görmek çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ve bu sensör gördüğümüzün en hızlısı değil ancak gayet iyi çalıştığını söyleyelim. En alt kısımda da hoparlör konumlandırılmış. Yeri gelmişken telefonun ses performansı özellikle yüksek ses açısından gerçekten beğenimizi kazandı.

6 inç’lik büyük bir ekrana sahip telefon 720p HD çözünürlük sunuyor. Bu açıdan birçok rakibine göre geride kalıyor ancak bu da onu daha uygun fiyatlı bir model haline getiriyor. Telefonun renk doygunluğu ve ekran parlaklığı makul seviyede. Alcatel A3 XL’nin kalbinde dört çekirdekli ve 1.1 GHz değerinde MediaTek MT8735B işlemci

bulunuyor. Buna 2 GB’lık RAM ve Mali-T720 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Telefon 16 GB‘lık bir depolama alanı ile geliyor ancak bu alanın kullanıcı hafızası olarak 11 GB’lık bir alan sunduğunu da belirtelim. Bu, üst düzey modellere kıyasla düşük, ancak orta sınıf telefonlar için makul bir seviye sayılabilir. Dilerseniz bu alanı artırmakta mümkün. Telefonun 32 GB’a kadar microSD kart desteği sunduğunu da hatırlatalım.

Alcatel A3 XL, Android 7.0 işletim sistemiyle gelmesi sevindirici. Güncel uygulamaları çalıştırmak mümkün. Ancak telefon temel uygulamaları açarken hissedilir gecikmeler yaşatıyor. Yazımızın başında da söylediğimiz gibi telefonun performansını kendi kategorisine göre değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan telefon fiyat/performans açısından makul seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sık kullanılan uygulamalarda ya da YouTube ve Netflix gibi multimedya uygulamalarında herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Ancak birden fazla uygulama çalıştırdığınızda performansta ciddi bir düşüş yaşandığını da belirtelim. 4.5G desteği sunan telefonda FM radyo özelliğinin olduğunu da unutmadan söyleyelim.

Telefonun kamera yeteneklerine değinecek olursak, Alcatel A3 XL’ın arka kamerası yalnızca 8 megapiksel. Ancak gün ışığında gayet iyi fotoğraflar üretiyor. Düşük ışık koşullarında da daha iyi fotoğraf için flaş desteği mevcut. 720p video kaydı yapabilen telefon kuşkusuz üst seviye modellerle kıyaslanamaz ancak kameranın sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun 5 megapiksellik kamerası yine aynı şekilde iyi ışık aldığı ortamlarda kaliteli görüntüler üretirken düşük ışıkta ne yazık ki çok iyi bir performans gösteremiyor ancak telefon bunu telafi etmek için küçük bir LED flaş kullanıyor.

Büyük bir telefona sahip olmanın bir avantajı da telefonun yine büyük bir pile sahip olmasıdır. 3000 mAh‘lik bir pille gelen A3 XL yoğun kullanımda dahi 1 günü rahat rahat çıkarıyor. Kuşkusuz bunda HD ekranı ve sahip olduğu işlemcisinin etkisi oldukça fazla. Pil konusunda A3 XL kullanıcıyı memnun edecek bir performans vaat ediyor.

Alcatel kendi kategorisinin üzerindekilerle rekabet edebilen telefonlar üretme konusunda bir alışkanlık kazandı. Ve 6 inç ekranda bir dolu özellik sunan yeni A3 XL ile buna devam ediyor. 899 TL’lik fiyatıyla Alcatel A3 XL sahip olduğu yetenekleriyle giriş seviyesi telefonlarda iddialı bir konumda yerini alıyor. Eğer büyük ekranlı bir telefon almak ve buna çok fazla para ödemek istemiyorsanız, seçeceğiniz telefon Alcatel A3 XL olabilir.