Vestel Venus Z10 incelemesi

Vestel Venus Z10, üst düzey telefon modellerinde gördüğümüz özellikleri bünyesinde barındıran ve bunu makul bir fiyatla sunan bir telefon olarak dikkat çekiyor.



Vestel’den fiyat-performans telefonu: Venus Z10

Vestel’in “Bugüne kadarki en iyi Venus” olarak tanıttığı Venus Z10, üst seviyeye yakın bir telefonu uygun fiyatla almak isteyenleri hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun özellikle bellek ve depolama tarafındaki bileşenleri cihazın tercih edilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Tasarımdan başlamak gerekirse Vestel Venus Z10, tasarımıyla oldukça dikkat çekici bir telefon olmuş. İncelediğimiz model mavi renkte ancak telefonun siyah ve altın renk seçenekleri de bulunuyor. 146 gram ağırlığında ve 7.4 mm kalınlığındaki telefon bu özellikleriyle son derece ince ve de rahat taşınıyor. Metal bir gövdeye sahip telefonda yuvarlatılmış köşeler ve 2.5D cam teknolojisine yer verilmiş. Arka kısımdaki alt ve üst kısımda bulunan siyah şeritler telefona ayrı bir hava kattığını söyleyelim. Venus Z10’un sağ kenarında ses butonları ve güç tuşları yer alıyor. Tuşların konumu parmakların rahatça ulaşabilmesi ve kullanımı açısından son derece iyi. Telefonun sol kenarında SIM ve microSD yuvası, üst kısımda kulaklık girişi, alt kenarda da USB Type C girişi ve hoparlör yerleştirilmiş.

5.2 inç Full HD çözünürlüğünde IPS bir panele sahip Venus Z10’un ekranının renk doygunluğu ve parlaklığı da oldukça güzel. 424 ppi piksel yoğunluğu sunan bu ekran canlı renkleriyle tatmin ediyor. Venus Z10, Qualcomm Snapdragon 435 işlemciyle geliyor. 8 çekirdekli 1.40 GHz frekansında çalışan telefonun grafik işlemci tarafında Adreno 505 bulunuyor. Venüs Z10 kullanımı oldukça basit ve sade bir görünümü olan bir arayüzle geliyor. Bu arayüz içinde Vestel’in VMarket adında kendi uygulama marketi de mevcut. Bu mağaza BluTV, Filbox Hemen, BiSU, Diyetkolik ve English Ninjas gibi indirimli ve kampanyalı uygulamalar sunuyor.

Büyük bellek, geniş depolama

Aslında cihazın en dikkat çeken özellikleri arasında 4 GB’lık yüksek RAM seviyesi ve 64 GB’lık geniş depolama alanı var. Telefon sahip olduğu bu donanımla kendi segmenti arasında bir adım daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Zira bu seviyeler üst model cihazlarda görmeye alışık olduğumu değerler. Android 7.1.2 Nougat ile gelen Venus Z10 performans anlamında da tatmin edici. E-posta, web gezintisi, WhatsApp, Instagram ve YouTube gibi bilindik uygulamalarda donma, kasma ve yavaşlama gibi olumsuz bir deneyim yaşatmıyor. Ancak yüksek grafikli oyunlarda kısa süreli düşüşler yaşattığını da belirtelim. Grafik gücü daha düşük oyunları ise rahatlıkla oynatabiliyor.

Cihazın artırılabilir 64 GB’lık geniş depolama alanıyla beraber batarya kapasitesiyle de memnun ediyor. 3050 mAh’lik pil gücü 1 gün boyunca telefonu kullanma imkanı sunuyor. Daha hafif kullanımlarda 2’nci güne de erişebiliyorsunuz. Telefonda Quick Charge 3.0 desteği de mevcut. Bu şekilde telefon yaklaşık 2 saatte şarj edilebiliyor. Telefonun home tuşunda kullanıcı güvenliği için gayet iyi çalışan bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

Telefonda çift tonlu flaşa sahip f/2.0 değerinde 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Bu kamera OIS (optik imaj sabitleyici) ve EIS’in (elektronik imaj sabitleyici) özellikler sunuyor. Bu şekilde hareketli objelere hızlı şekilde odaklanabiliyor ve çekim sırasında oluşan el titremelerine de yardımcı olarak daha iyi kareler çekmenize olanak tanıyor. Ancak bu özelliği çok fazla hissedemediğimizi de söyleyelim. Z10’da Panaroma, Smart, Gece, Plaj, Gün Batımı gibi çok sayıda hazır modu bulunuyor. Telefonun ürettiği fotoğraf kalitesi ise genel olarak tatmin edici. Full HD videolar çekmeye de imkan sunan telefonun videoları da ortalama bir kalite sunuyor. Venus Z10’un ön tarafında ise 8 MP’lik bir kamera var. Selfie çekimler için de bu kameranın ‘yeterli ve ortalama kalitede’ fotoğraflar ürettiğini söyleyebiliriz. Elbette telefonun kamera performansını kendi kategorisine göre değerlendirmek lazım. Bu açıdan bakıldığında telefon kendi segmentte iyi bir yerde konumlandığını rahatlıkla söylenebilir. Bağlantı tarafına baktığımızda ise 4.5G desteği olan cihaz Cat 6 modem ile 300 Mbps indirme, 50 Mbps yükleme hızları sunuyor. Bluetooth 4.1 sürümü kullanan telefonda ne yazık ki NFC yer almıyor.

Vestel Venus Z10, üst düzey telefon modellerinde gördüğümüz özellikleri bünyesinde barındıran ve bunu makul bir fiyatla sunan bir telefon olmuş. Renk seçenekleri arasında fiyat farkıyla gelen Venus Z10’un Altın modeli 1349 TL, siyah modeli 1299 TL ve incelediğimiz Mavi modeli 1389 TL fiyatlarla pazarda bulmak mümkün.

Ali Atilla MEDE