Western Digital Blue 1 TB SSD incelemesi

WD Blue 1 TB SSD daha fazla performans arayan kullanıcıları hedefleyen bir ürün.

WD Blue, Depolama birimi üreticisi Western Digital tarafından üretilen ilk tam donanımlı SSD. Şirket, Sandisk’i satın almasından sonra, kendi markası altında SSD ürünler sunmaya başladı. Çoklu görev için optimize edilmiş olan SSD, sistem yavaşlaması yaşanmadan aynı anda kaynak bakımından ağır uygulamaları çalıştırabilme becerisine sahip. WD Blue SSD, genel olarak iyi bir performans gösterici ve TLC (üç katmanlı hücre) teknolojisine dayanıyor. Şirketin Blue ailesi haricinde günlük basit kullanımlar için üretilen Green serisi de mevcut.

Dizüstü ve masaüstü PC için kullanılabilir olan WD Blue SSD’ler, 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteyle birlikte, 2,5inç/7mm kutu ve M.2 2280 form faktörü ile kullanıcılara sunuluyor.

İnceleme birimimiz ise 2.5 inç’lik yapıda, 7 mm kalınlığında ve 1 TB kapasiteye sahip. Geniş bir depolama alanı ve dayanıklılık sunan sürücü uyumlu tüm iş ve oyun bilgisayarlarında kullanılabiliyor.

Sürücünün sitesinde WD SSD Dashboard’u (WD SSD Kontrol Paneli) indirebilirsiniz. Bu, WD SSD hakkında ayrıntılı ve anlaşılması kolay bilgiler sunmayı amaçlayan yeni bir yazılım. Bu araçla sürücünüzün okuma/yazma ömürlerini, performans göstergelerini ve bir dizi ayara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca firmware update’ni de buradan yapabiliyorsunuz. Sürücü, aşırı ısınma durumunda verilerinizi korumak için kullanışlı bir güvenlik özellik olan termal kısma özelliği de sunuyor.

WD Blue 1 TB’ı sisteme takıp NTFS olarak format attığınızda 931 GB’lık boş alana sahip oluyorsunuz. SSD’nin performansını ölçtüğümüzde WD Blue 1TB, okuma hızı ve yazma hızlarını WD’nin açıkladığı değerleri (Okuma 545 MB/sn- Yazma 525 MB/sn) tutturuyor.

Ortalama olarak 300 MB/sn yazma ve okuma hız performansı gösteren SSD’ler ev kullanıcıları ve oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek bir yeterlilik sunduğu söylenebilir. Bu değerden sonra sisteminizdeki sahip olduğunuz donanımların yetenekleriyle ilgili olduğunu hatırlatalım.

Üç yıl garantili olarak satılan WD Blue 1 TB SSD’nin fiyatı 1350 TL civarında. SSD, genel olarak, iyi ayarlanmış fiyatıyla da tavsiye edilebilir ürün olarak öne çıkıyor.