Yetenekleriyle üst seviyeyi zorluyor: Huawei Mate 10 Lite incelemesi

Huawei Mate 10 Lite, şirketin üst modeli Mate 10 Pro’ya göre daha uygun fiyatlı bir model olarak satılan orta sınıf bir telefon. Ancak onu farklı kılan şey ise tam 4 kameraya sahip olması…

Tasarımdan söze başlamak gerekirse, Mate 10 Lite kasasında yekpare, sağlam bir metal malzeme kullanıyor. Genel görünüm itibariyle de şık görünüyor. Altın, Siyah ve Mavi renk seçenekleriyle gelen telefonun ön kısmında büyük bir ekran bulunuyor. Üst kısımda ön cepheye bakan iki kamera, sensörler ve LED flaş konumlanıyor. Sağ tarafta, güç düğmesi ve ses tuşları, sol tarafta ise SIM yuvası yer alıyor. Bu arada Mate 10 Lite hibrit bir SIM kart yuvasına sahip. Bu, telefonu ister çift SIM kartlı olarak isterseniz de SIM + microSD kart şeklinde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Alt kısımda ise tek hoparlör , kulaklık girişi ve şarj için microUSB bağlantı noktası bulunuyor. Burada USB Tip C yerine microUSB’nin tercih edilmesi biraz şaşırttı. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ise çift kamera, bir LED flaşı, parmak izi tarayıcısını ve Huawei markasını görüyoruz. Parmak izi okuyucusu da tıpkı Mate 10 Pro’da olduğu gibi etkileyici derecede hızlı çalışıyor. 7.5 mm kalınlığında olan telefonun ağırlığı ise 164 gram. Mate 10 Lite’de su geçirmezlik özelliği yok bu yüzden ıslanmamasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Telefonun ekranına geçtiğimizde ise ilginç özellikler bizi karşılıyor. 1080 x 2160 piksel çözünürlük ve 409 piksel yoğunluğuna sahip 5.9 inç’lik geniş bir panel görülüyor. 5.9 inç’lik bir ekran olarak çözünürlük uzun ve geniş değil. Bu alıştığımız 16:9 yerine 18:9 en/boy oranını kullandığı anlamına geliyor. Ekranın görüntüsü son derece keskin ve güzel görünüyor. Doğrudan güneş ışığı altında da herhangi bir sorun çıkartmıyor.

Huawei Mate 10 Lite, adından da anlaşılacağı gibi Huawei Mate 10 Pro’nun ‘hafif, düşük’ versiyonu, ancak “lite” sözcüğünün sizi aldatmasına izin vermeyin.Çünkü kapağın altında bol miktarda güç bulunuyor. 4 GB’lık RAM ile birlikte Huawei’nin kendi üretimi olan 8 çekirdekli HiSilicon Kitin 659 yonga setini kullanıyor. 4 GB RAM, uygulamalar arasında dolaşırken ve telefonun genel performansında ne kadar işe yarar olduğunu kanıtlar nitelikte. Mate 10 Lite ile ilgili kötü haber ise Android 7.0 Nougat’la gelmesi. Telefonun Android 8.0 Oreo güncellemeyi ne zaman alacağıyla ilgili henüz bir bilgi yok.

Mate 10 Lite depolama alanı olarak 64 GB‘lık bir kapasite sunuyor ancak sistem dosyaları bu alanın bir bölümünü kapladığından, uygulamalarınız ve medyalarınız için 48 GB‘lık alanı kullanabiliyorsunuz. Bu makul bir seviye ancak bu fiyat aralığında çoğu telefonun yalnızca 32 GB yerel depolama alanı olması nedeniyle de kötü bir miktarda değil. Ek olarak bu alanı microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletmeniz de mümkün.

Hem önde hem arkada çift kamera

Telefonun kuşkusuz en dikkat çekici yönü ise kameraları. Mate 10 Lite tam 4 kamerayla birlikte geliyor. Arka tarafata 16 MP’lik bir ana kamera ve 2 MP’lik bir ikincil sensör yer alırken, ön tarafta da 13 MP çözünürlükte bir kamera ve yine aynı şekilde 2 MP ikincil bir kamera konumlanıyor. 2 MP’lik ikincil kameralar alan derinliği için kullanılıyor. Arka kamerada ise tek bir LED flaşı olduğunu görüyoruz. Mate 10 Lite’nin Portre modu gerçekten iyi iş çıkarıyor. Bulanık arka plana sahip fotoğraflar çekmenize olanak tanıyan bokeh efekti de resmin uygulandığı tüm bölümlerde güzel. Çekim sonrasında da ayar yapmanız mümkün. Portre modu olmadan çekilen resimler de detaylı ve oldukça geniş açılı. Genel olarak çekilen resimlerden memnun kaldık. Ayrıntılar fazla, kontrast iyi ve fazla doymuş değil. Kamera zayıf tarafını ise geceleri gösteriyor. Keskin bir foto çekmek gerçekten zor ve çekilenlerin çoğu da bulanık.

Elbette bu telefonun dört kamerasından da en iyi şekilde yararlanmak isteyeceksinizdir ve neticesinde de pil çok uzun süre dayanmayacaktır. Açıkçası Mate 10 Lite’nin 3340 mAh’lik pil hakkında bazı şüphelerimiz vardı. Ancak batarya, resim çekerken, oyun oynarken, telefon görüşmelerinde, sosyal medyayı dolaşırken, bir günlük kullanımını sürdürerek başarılı bir performans gösterdi. Pilin tam şarja ulaşması için 3 saatten daha az bir süre gerekiyor.

Mate 10 Lite’nin fiyatı 1900 TL seviyelerinde. Huawei’nin şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefonu hiç şüphesiz Mate 10 Pro. Ancak serinin diğer oyuncusu olan Mate 10 Lite, Mate 10 Pro’ya ödeyeceğiniz paranın yarısına da neredeyse aynı kalitede bir telefona sahip olabileceğinizi adeta kanıtlar nitelikte.

Ali Atilla Mede