802.11ac destekli VMG3925-B10B, sahip olduğu özellikleriyle kullanıcılara üst düzey bir internet bağlantı deneyimi vaat ediyor. Zyxel VMG3925-B10B incelemesi…

Sinyal gücü yüksek modem arayanlara

Ağ teknolojileri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Zyxel’in yeni modem/router ürünü VMG3925-B10B eş zamanlı dual bant yayın, eş zamanlı 1600 Mbps kablosuz veri hızı, ebeveyn kontrolü ve dosya paylaşım gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Cihazın üzerinde 4 adet Ethernet portu ve WAN girişi bulunuyor. Ayrıca Wi-Fi ve Reset, ve bir WPS tuşları yer alırken, ürünün kenarında da bir adet USB 2.0 portu konumlandırılmış.

Modemin arayüzünden yapacağınız gün ve saat ayarlamasıyla hangi saatlerde hangi cihazın internete çıkış yapabileceğini kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin çocuğunuz tableti hafta içi belirlediğiniz bir zaman aralığında internete bağlanacak şekilde ayarlanabiliyor, elbette kendi cihazınızın internet bağlantısına devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kelime filtresi ile belirlediğiniz kelime içeriğini tarayarak hiçbir şekilde o kelimeye sahip içeriğe girişe izin vermiyor. Yaptığımız testlerde en dikkat çekici detay ise modemin yüksek sinyal gücü oldu. Özellikle sinyal sorunu yaşayan kullanıcılar için bu modem size ideal çözümü sunabilir.

Birden çok kablosuz ağ oluşturma Multi SSID ve kablosuz çıkış gücü yönetimi gibi özellikler de yine VMG3925-B10B’nin dikkat çeken özelliklerinden. VDSL2 sayesinde 100 Mbps’e kadar bağlantı hızında, 45 Mbps hızında dosya yükleme yapabilmeniz mümkün. ADSL2 ve ADSL2+ bağlantı standartlarını da destekleyen VMG3925-B10B ayrıca USB portu üzerinden güvenli dosya paylaşımı, bu dosyalara kablosuz yerel ağ üzerinden güvenli erişim -USB bellek veya USB sabit disk- desteği de sağlıyor. Ürünün fiyatı ise 350 TL seviyelerinde.

Zyxel VMG3925-B10B Teknik özellikleri

Kablosuz Standart

802.11b/g/n 2.4 GHz

802.11a/n/ac 5 GHz

Kablosuz

802.11ac 5 GHz ile 1.3 Gbps veri hızı

802.11n 2.4 GHz ile 300 Mbps

Wireless Protected Setup (WPS)

WEP veri şifreleme (64/128 bit)

WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Kablosuz zamanlama

Çoklu SSID (4 Adet)

Güvenlik

Firewall

Generic paket filtreleme

DOS atak önleme

Ebeveyn kontrolü