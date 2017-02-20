Accenture Digital’ın Türkiye lideri belli oldu

Accenture, globalde 36 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren Accenture Digital’ı Ekim 2014 yılında Türkiye’de de faaliyete geçirmişti. Üç yılı aşkın süredir, dünyanın yaşadığı dijital dönüşüme Türkiye’den de yön vermeye başlayan Accenture Digital’in yeni Türkiye Yönetici Ortağı ve Lideri Erdal Güner oldu.

Yakın zamanda, Fransız teknoloji danışmanlık şirketi OCTO’nun yüzde 47,4 hissesini ve İngiltere’nin en büyük kreatif ajanslarından Karmarama’yı satın alan Accenture dünyadaki dijital

uzmanlığını güçlendiriyor. Accenture Digital, tüm dünyada işletmelerin dijitalin gücünden faydalanarak büyüme sağlamasına ve yeni değer kaynakları yaratmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Erdal Güner kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, iş hayatına yönetim danışmanı olarak başlayan Erdal Güner, kariyerine önde gelen yönetim danışmanlığı firmalarında devam etti. 2004 yılında Londra’da, Bankacılık ve Sigorta sektörlerinde strateji danışmanlığı yapan Güner, 2012 yılına kadar başta İngiltere olmak üzere Almanya, Hollanda ve Güney Afrika ofislerinde çok uluslu büyük banka ve sigorta şirketlerinin çeşitli dönüşüm ve strateji projelerinde görev aldı. 2012 yılında Türkiye’ye dönerek Accenture Finansal Servisler Yönetim Danışmanlığı Birimi Liderliği’ne atandı. Türkiye’de bulunduğu dönem içinde Türkiye’nin önde gelen bankaları ve sigorta şirketlerinde yönetici ortak olarak strateji ve dijital dönüşüm projelerini yönetti.