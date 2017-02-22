Allianz Türkiye’de üst düzey atama

Allianz Türkiye kadrosuna 2013 yılında katılan Bilgi Teknolojileri Direktörü Kaan Günay, 1 Şubat 2017 itibarıyla Allianz Türkiye Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Günay, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan’a bağlı olarak çalışacak.

Kaan Günay, Allianz Türkiye’de, Allianz Sigorta ve Yapı Kredi Sigorta birleşme döneminde altyapısal olarak sistemlerin entegrasyonunu, dijitalizasyon konusunda sektör lideri olarak örnek uygulamaları ve büyük veri altyapısını hayata geçirdi.

Ayrıca Allianz Grubu içerisinde de Mimari ve Teknoloji Standartları Grubu liderliği, Güney ve Doğu Avrupa Teknoloji Yöneticileri İletişim ve İşbirliği Çalışma Grubu lideri, Global Kıdemli Bilgi Teknolojileri Liderleri ekibi üyesi olarak da farklı sorumluluklar almaya devam ediyor.

Kaan Günay kimdir?

1977 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Kaan Günay, Marmara Üniversitesi Almanca Enformatik bölümü lisans ve ABD’de Baltimore Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans mezunu. Kariyerine 2000 yılında Wincor Nixdorf’ta ürün uzmanı olarak başlayan Günay, 2005 yılında Deloitte Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik bölümünde finans ve telekomünikasyon sektörlerine hizmet verdi. Ardından aynı sektörlerde görevlendirilmek üzere atandığı Deloitte Kanada’da bilgi teknolojileri ve güvenlik riskleri konularında çalıştı.

2010 yılında Accenture Teknoloji Danışmanlığı firmasında Müdür olarak görev yaptı ve 2011 yılında Kıdemli Müdür oldu. Günay 2013 Şubat ayında Bilgi Teknolojileri Direktör Vekili olarak katıldığı Allianz Türkiye’de 2014’ten bu yana Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapıyordu.