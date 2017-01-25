Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer oldu

Arçelik A.Ş.’nin Türkiye operasyonlarını daha verimli yönetmek amacıyla kurduğu iştiraki Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin Genel Müdürlüğüne, Can Dinçer atandı.

Ev teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Arçelik A.Ş.’nin Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerini yürütecek Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin Genel Müdürlüğüne, Ocak 2017 tarihi itibariyle Can Dinçer atandı. Dinçer, Türkiye pazarında bayi yönetimi, reklam ve sponsorluk faaliyetleri, envanter ve stok yönetimi, lojistik yönetimi, garanti hizmetleri yönetimi, montaj ve servis hizmetleri operasyonlarını yürütecek.

Can Dinçer’in önderliğindeki Arçelik Türkiye; güçlü, yaygın bayi ve servis ağıyla, perakende dönüşümünü devam ettirerek, dünyanın en büyük perakendecileri arasında yer almayı hedefliyor.

Can Dinçer kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Can Dinçer, ABD Stevens Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Profesyonel kariyerine 1993 yılında Arçelik A.Ş. Finansman Bölümü’nde başlayan Dinçer, 1995 yılında İhracat Bölümü’nde Bölge Satış Sorumlusu olarak görev aldı. Dinçer, 2000-2005 yılları arasında BDT ve diğer ülkelerden Sorumlu Uluslararası Satış Yöneticiliği, 2005-2009 yılları arasında Avrupa Dışı Pazarlardan Sorumlu Uluslararası Satış Direktörlüğü yaptı. 2009-2012 yıllarında Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik’ten Sorumlu Satış Direktörü, 2012-2015 yılları arasında ise İştirakler, Amerika, Asya–Pasifik’ten Sorumlu Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunan Dinçer, Şubat 2015’ten bu yana Arçelik A.Ş Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Can Dinçer, Arçelik Pazarlama A.Ş.’deki Genel Müdürlük görevinin yanı sıra; Arçelik A.Ş. Ticari – Türkiye Genel Müdür Yardımcısı görevini de sürdürecek.

Arçelik A.Ş., Can Dinçer’in Ticari Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı’nı üstlendiği son iki yılda perakende satışlarında yüzde 34’lük artış ve yurt içi satış gelirlerinde yüzde 35’lik artış ile, Türkiye pazarında başarılı bir performans sergiledi.