Basistek Bilgi Teknolojileri’nde iki atama

Basistek Bilgi Teknolojileri bünyesinde iki yeni atama gerçekleştirdi. Efe Çelik ve Ebru Özgen, Basistek Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ’de Satış Müdürlüğü görevine getirildi.

Efe Çelik kimdir?

Efe Çelik, Nisan ayı itibari ile Basistek Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ’de “Satış Müdürü” olarak göreve başladı. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Efe Çelik, Pazarlama Stratejisi ve İnovasyon Yönetiminde ihtisas sahibidir.

Arçelik Pazarlama A.Ş., IBM, Ernst & Young, Eurobank Tekfen A.Ş., ve Esquire Magazine’ de Yazılım Satış Uzmanı ve Uzun Vadeli Denetim Stajyeri olarak görev alan Efe Çelik, yazılım satışları, ticaret yönetimi ve perakende gelişimi konularında deneyim sahibidir.

2017 Nisan ayı itibariyle de Basistek Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ’de “Satış Müdürü” olarak yeni görevine başlayan Efe Çelik,

IBM Global Satış Okulu Sertifikasına Olağanüstü Performans seviyesinde sahip olup 2017 yılında firmasını bilgi ve tecrübeleri ile yeni bir seviyeye taşımayı hedeflemektedir.

Ebru Özgen kimdir?

Ebru Özgen, Nisan ayı itibari ile Basistek Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ’de “Satış Müdürü” olarak göreve başladı.

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Ebru Özgen, yazılım satış yönetimi konusunda deneyim sahibidir. Kobi Mühendislik, Biltaş A.Ş. ve Ticimax A.Ş. firmalarında yazılım yazılım geliştirme ve satışı konusunda tecrübe sahibi olan Özgen, Proje Yönetim Eğitimi ve Stratejik Planlama Eğitimi konularında uzmanlaşmıştır.

2017 Nisan ayı itibariyle de Basistek Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ’de “Satış Müdürü” olarak yeni görevine başlayan Ebru Özgen, 2017 yılında firmasını yeni bir seviyeye taşımayı hedeflemektedir.