Bir CIO ve bir CTO arasındaki fark nedir?

‘CIO’ ve ‘CTO’ çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılsa da eş anlamlı değiller. CIO ve CTO rollerinin anlam bulanıklığını gidermek amacıyla bu iki rol arasındaki farkı anlatıyoruz…

Modern işletme çerçevesinde, bir CIO ya da CTO ya da belki IT direktörü ya da teknoloji başkanı tarafından denetlenen teknoloji ve IT operasyonuna sahip olmayan büyük bir organizasyon bulmanız zor olabilir. Peki bu pozisyonlar endüstri ve organizasyona bağlı olarak ne derece farklı roller üstleniyor? Bu sorunun aslında tek kesin cevabı ise CIO ve CTO arasındaki farkın hem ‘her şey’ olduğu, hem de ‘hiçbir şey’ olmadığıdır. Ancak roller arasında ortak olan bazı farklı istatiksel, işlevsel ve eğilimler bulunuyor.

Maaşı ve Yönetimdeki yeri

Her iki rolün beceri setindeki belirgin benzerliklerine rağmen, CIO’lar ile CTO’lar arasında bir maaş farkı mevcut. İK ve IT destek hizmeti şirketi Harvey Nash’e göre CTO’lar dünya genelinde ortalama 169.535 $ maaş alıyor. Şirketin 2016 anketinde CIO’lara daha fazla para ödendiğini sonucu çıkmıştı.

Şirketin raporunda ayrıca, CIO’ların yüzde 57’sinin organizasyonlarında yönetim kurulunda yer aldığını ve yüzde 67’sinin de 2017 yılında stratejik etkilerinin artmasını beklediğini de ortaya koyuyor. Ancak CIO, genel işletme stratejisiyle meşgulken, dijital ortam da IT ekibinde yeni roller yarattı ve CTO’nun IT ürünlerini kullanması için yer açmış oldu. Bu, iki rolü de bir arada tutmanın bir sonucu olabilir, peki CIO ve CTO arasındaki fark nedir? Gerçekte bir çok organizasyonda, CIO’nun ve CTO’nun rolleri ve sorumlulukları arasında bulanık bir çizgi mevcuttur.

Bu aşamada CEO, hem görevlerindeki rolleri doğru bir şekilde anlayabilmeleri ve yönetebilmeleri için hem de daha geniş bir organizasyonun kendileri ile etkin bir şekilde etkileşim kurabilmeleri için hem CIO’ların hem de CTO’nun sorumluklarını tanımlaması gerekiyor.

CIO ve CTO arasındaki işlevsel fark

Geleneksel bir CIO’nun geçmişi büyük olasılıkla IT operasyonlarına dayanır. Ancak gelişen talepler modern bir CIO için teknolojiyle ilgili olan iş liderliğinde bir iş fonksiyonu yaratarak rollerine daha fazla beceri ve sorumluluk katmış oldu. Modern bir CIO daha az IT odaklı hale geldi. Stratejik liderler olarak iş dili ile ilgili teknolojik konuları yönetim kuruluna, C-seviyeye ve tüm organizasyona ilettikleri gibi operasyonel verimlilik, kararlı IT ve tasarruf maliyetleri gibi başlıca endişeleri de görevlerinde olduğu gibi kaldı.

CTO’nun bazı durumlarda rolü, öncelikli odağı olarak iş ve dış müşterilere en yeni teknolojiyi sunmasıyla IT platformunun dış yüzü haline geldi. CTO’lar işletmenin teknik gereksinimlerini ve bu ihtiyaçları desteklemek için piyasada hangi araçların mevcut olduğunu bilmek zorundalar. Bir CIO’nun odak noktası ise şirketin dijital stratejisinin iş stratejisiyle uyumlu olmasını sağlamak, üretmek ve ticari başarıyı devam ettirmektir. CTO’nun da bu vizyonun gerçekleşmesine yardımcı olması gerekiyor. Dolayısıyla onların teknolojinin nasıl çalıştığına ve her ürünün iş tarafından kullanılan diğer araçlarla nasıl çalışacağına dair derin bir anlayışları olması gerekiyor.

Her bir rol hangi becerilere ihtiyaç duyar?

Bir CIO’nun gerektirdiği beceriler zaman içinde gelişti ve dönüştürücü bir CIO da iş sürecinde yeni sorumluluklara açık olmalı. Modern bir CIO, üst yöneticilerle uyum içinde bir iş lideri ve stratejik düşünür olması gerekliydi. Neticesinde temel becerileri; daha geniş bir teknoloji birikimine sahip olmak, iş dünyası liderleriyle ilişkiler kurmak ve kuruluşun finansal, İK ve pazarlama departmanlarıyla yakından çalışmak için IT’den uzaklaştı. Bu beceri ve sorumluluklar, CIO’nun sağladığı hizmetlerde yaratıcı ve etkili olmasını mümkün kıldı. Ve elbette, uygulanan dijital ürünlerden değer yaratmak da organizasyona güvenilirlik ve itibar katması da mümkün.



CIO’lar bazı sorumluluklarından dolayı CTO’ları geçiyor. Harvey Nash’e göre, bir CTO’nun odak noktası; müşteri bağlılığını yüzde 15 oranında artırma önceliğiyle birlikte müşterilere ürün dağıtımı yapmak. Bazı organizasyonlarda CTO’nun işe alınmasıyla işe değer katmada daha büyük bir fırsat yaratması beklenir. Yenilikçilik ve yaratıcılık gereksinimi, CTO’ların rollerini tam olarak yerine getirmek için muhafaza etmeleri gereken bir yetenektir.

CTO’luk teknik bilgi ve liderlik beceriler gerektirir. Onlar IT projeleri ile meşgul olur ve işe yeni ve ilgili araçlar kazandırırlar. Bu, bir CTO’nun kullanıcılarına ürün sunmasına olanak tanırken, kendi hedef kitlesine de uyarlanmış ve öncelikli olarak müşterilerin ihtiyaçlarını ortaya koymaya odaklanmış olmasını gerektirir. Bir CTO, müşteri bağlılığını yeni formlarını teşvik eden teknolojiyi sağlamaktan sorumludur. Harvey Nash’e göre, CTO’nun yüzde 23’lük yüzdesi talepleri karşılamak için teknolojiyi kullanırken kullanıcılarla iletişim kurmanın yeni yollarını yaratmada zorlanıyor.

Kriz döneminde CIO

CIO rolü, son yıllarda bir takım değişiklikler yaşadı. CIO’lar artık çoğunlukla inovasyon gündemi ve işletme dönüşümü konusunda ön planda. Gerçekten de, yönetim kurulunu yeni teknolojiler ve iş modelleri tarafından sağlanan fırsatlar konusunda eğiterek organizasyonuna güven sağlıyorlar.

Bu iki rolün ayırt edici özelliklerine hızlı bir bakış:

CIO

Şirketin en iyi teknoloji altyapısı yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Kuruluşun iç IT operasyonlarını yürütür.

İş süreçlerini teknoloji ile hızlandırmak için çalışır.

İç müşterilere odaklanır (kullanıcılar ve işletme birimleri)

Şirketin IT altyapısını iş öncelikleriyle uyumlu hale getirir.

Şirketin karlılığını artırmak için stratejiler geliştirir

Başarılı olabilmek için nitelikli ve organize bir yönetici olmak zorundadır.

CTO

Şirketin en iyi teknoloji mimarı olarak görev yapmaktadır.

Kuruluşun mühendislik grubunu çalıştırır.

Şirketin ürün tekliflerini geliştirmek için teknolojiyi kullanır.

Dış müşterilere odaklanır (Alıcılar)

Şirket ürünlerini geliştirmek için çözüm tedarik eden sağlayıcılarla birlikte çalışır ve yönetir.

Şirketin ürün mimarisini iş öncelikleriyle uyumlu hale getirir.

Şirketin gelirini artıracak stratejiler geliştirir

Başarılı olmak için yaratıcı ve yenilikçi bir teknoloji uzmanı olmak zorundadır.