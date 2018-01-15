Bitdefender Türkiye’ye üst düzey transfer

Bitdefender Türkiye’ye üst düzey transfer
, 15 Ocak 2018

13 yılı aşkın süredir Eset Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Alev Akkoyunlu, Bitdefender Türkiye yönetim kademesine yeni ortak olarak dahil oldu.

 Bitdefender Türkiye’de COO görevini yürütecek olan Alev Akkoyunlu, konuya ilişkin açıklamasında “İşte uyum çok önemlidir. Takım arkadaşlarımla aynı dili konuşup tek hedefe koşarak, standartları birlikte tekrar yazacağımız yeni bir oluşumda yer almak benim için büyük bir motivasyon. Rakiplerimiz arasından sıyrılıp değişmeyen tek şey olan değişimi güvenlik sektöründe sağlamak için çalışacağız.” ifadelerinde bulundu.  

Alev Akkoyunlu Kimdir?

Son olarak 13 yıldır Eset Türkiye’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Alev Akkoyunlu, daha önce Servodata Bilgisayar’da Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulundu. 1979 doğumlu olan Akkoyunlu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Akkoyunlu, 1 çocuk sahibi.

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Tags: Alev Akkoyunlu, Bitdefender Türkiye, COO

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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