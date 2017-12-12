Blesh’e yeni genel müdür

Türk Ar-Ge şirketi Blesh’in yeni Genel Müdürü, IBM ve Google gibi şirketlerde önemli görevler üstlenen Ali Yılmaz oldu.

Performans ve mikro-lokasyon bazlı reklamcılık başta olmak üzere, veri yönetimi, nesnelerin interneti gibi alanlarda yeni bir vizyon sunması beklenen Ali Yılmaz, Blesh’in Türkiye ve dünyadaki büyüme ivmesini hızlandıracak.

Beacon teknolojisi ile Nesnelerin İnterneti alanında hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda yaptığı önemli işlerle adını duyuran Blesh’in, yeni Genel Müdürü Ali Yılmaz ile hedeflerine daha hızlı ulaşması bekleniyor.

TED Ankara Koleji, ODTÜ ve University of San Francisco’daki eğitimlerinin ardından IBM ile iş hayatına atılan Ali Yılmaz, 7,5 yıl boyunca farklı ürünlerde satış uzmanlığı, müşteri ve kanal yönetimi gibi görevler üstlendi. Ardından Google’da geçirdiği 6 yıl boyunca, önce Google Türkiye’de daha sonra Google Singapur’da sektör satış ekiplerinin yöneticiliğini yaptıktan sonra 2012 yılında Türkiye’ye dönerek Veri Odaklı Dijital Pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM’in Genel Müdürü oldu. 2017 yılında ise Ströer SE & Co. KGaA tarafından SEM’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Halen SEM’deki yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Yılmaz’ın tecrübesi ve bilgi birikimi ile Blesh’e yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.