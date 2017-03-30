Cardtek’te iki yeni atama

Ödeme sistemleri şirketi Cardtek bünyesinde iki yeni atama gerçekleştirdi. Didem Kayalıdere, Cardtek Kurumsal İletişim Direktörü’ne, Burçin Yiğit, İnsan Kaynakları Direktörü görevine getirildi.

Cardtek Kurumsal İletişim Direktörü, Didem Kayalıdere oldu. 20 Mart tarihiyle yeni görevine atanan Kayalıdere, tüm grup şirketlerinin kurumsal iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak. İnsan Kaynakları Direktörü Burçin Yiğit ise 20 Mart itibariyle İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Direktörü olarak atandı.

Didem Kayalıdere kimdir?



Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama İletişimi bölümünde tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Yapı Kredi Bankası’nda başladı. Bankacılık kariyeri boyunca sırasıyla Kurumsal Portföy Yönetmeni, Triocard Ürün Yönetmeni, Üye İşyeri Pazarlama ve Satış Destek Müdürü ve Ödeme Sistemleri Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Bankacılık dışındaki deneyimleri arasında Ingenico ve Peppers&Rogers Group Consulting bulunan Kayalıdere, son olarak İdea Teknoloji Çözümleri A.Ş’de Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapıyordu.

Burçin Yiğit kimdir?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programını bitiren Burçin Yiğit, kariyerine özel bir eğitim kurumunda İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Uzmanı olarak başladı. Daha sonra Ulusal Ajans tarafından yürütülen Avrupa Birliği Hibe projelerinde, IT alanında istihdamın arttırılması için yapılan çalışmalarda Proje Lideri olarak görev aldı.