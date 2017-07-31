Cisco üst yönetimine önemli atama

Cisco’nun Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Global Hizmet Sağlayıcılardan Sorumlu Yönetici Direktörü Ali Amer oldu.



Cisco’nun Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Global Hizmet Sağlayıcılarından Sorumlu Yönetici Direktörlüğü görevine Ali Amer getirildi. Amer, yeni görevinde telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının ağ altyapılarını, iş modellerini ve müşteri deneyimlerini dönüştürmelerine ve yeni dijital çağın getirdiği fırsatları değerlendirmelerine destek olacak. Sektörün bölgedeki satış stratejilerini yönetmenin yanı sıra Amer satış, kanal stratejisi ve müşteri destek gibi iş operasyonlarının da birbiri ile uyumlu şekilde çalışmasını sağlayacak.

Türkiye de dahil bölgedeki tüm mobil operatörlerle de yakın bir çalışma yürütmeyi hedefleyen Amer, veri hizmetleri, finansal ve ticari hizmetler için artan talebi karşılamak amacıyla iş ve gelir modellerini geliştirirken operatörlerin dijital dönüşüm yol haritalarının geliştirilmesine yardımcı olacak.

Ali Amer kimdir?



Ali Amer 2013 yılında katıldığı Cisco’da farklı ülkelerde hizmet sağlayıcı segmentlerinin yöneticisi olarak görev yaptı. Sektörde 25 yıldan uzun tecrübesi bulunan Ali Amer daha önce aynı bölümde Kıdemli Telekom ve BT Danışmanlığı görevini yürüttü ve uluslararası şirketler ve start-up’lara pazara giriş stratejileri ile ilgili danışmanlık verdi. Cisco’dan önce Amer Motorola Networks’te 15 yıl görev aldı ve Ortadoğu Afrika ve Avrupa Genel Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı pozisyonlarına kadar yükseldi.