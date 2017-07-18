Citrix’e yeni CEO

Citrix şirkette CFO görevini yürüten David J. Henshall’ın şirketin yeni CEO’su olarak atandığını duyurdu.

Citrix Systems, Citrix CFO ve COO’su görevlerini yürüten David J. Henshall’ın yönetim kurulu tarafından CEO olarak atandığını duyurdu. David Henshall’ın ataması, eski Citrix CEO’su Kirill Tatarinov’un işten ayrılma kararının ardından geldi.



Citrix yönetim kurulu şirketin uzun vadeli stratejisine ve büyümesine yön verecek, David Henshall liderliğindeki ekibi de belirledi. Citrix, büyüme ve ürün mükemmelliğine ek olarak operasyonel verimlilik ve değer yaratımı konusunda kararlı tutumunu sürdürecek. Bu tutuma işletme marjının genişletilmesi, sermaye getirisinin artırılması, veri güvenliği ve analiz hizmetleri gibi yüksek büyüme alanlarında kullanılmayı amaçlayan bir dizi stratejik girişim de dahil olacak.

David Henshall, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi “Citrix’te yetenekli bir ekibimiz var ve ben de Citrix’in tarihindeki bu yeni sayfaya yön verecek olmaktan ötürü gurur duyuyorum. Müşterilerin ve ortakların, işin geleceğini benimsemede her gün güvendiği, sınıfının en iyisi olan ürünler ve hizmetler sunan etkileyici bir platform oluşturduk. Daha güçlü bir şirket olarak ilerlerken müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza yönelik hizmet ve yeniliklerimize devam edeceğiz.”