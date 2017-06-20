Belge baskısı ve üretimi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Epson Türkiye’de üç yeni atama gerçekleştirildi. Engin Hıraoğlu, Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü; Erdal Bilimli, Epson Türkiye Görüntüleme Sistemleri Profesyonel Ürünler Müşteri Yöneticisi ve Ersel Şamiloğlu, Epson Türkiye Pro-Grafik Kanal Müdürü olarak atandı.

Engin Hıraoğlu – Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü

Epson Türkiye ailesine katılan yeni yöneticilerden Engin Hıraoğlu, Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Teknoloji sektöründe 15 yıla dayanan tecrübesiyle sektörün kıdemli isimlerinden Hıraoğlu daha önce Telco, Netaş-Probil-BDH gibi ulusal ve global birçok firmada görev almıştı.

Erdal Bilimli – Epson Türkiye Görüntüleme Sistemleri-Profesyonel Ürünler-Müşteri Yöneticisi

Görüntüleme sistemlerinin deneyimli isimlerinden Erdal Bilimli de Epson Türkiye’de. Geniş mekan lazer projeksiyon çözümleri odaklı görev alacak olan Bilimli, Epson Türkiye Görüntüleme Sistemleri Profesyonel Ürünler Müşteri Yöneticisi unvanıyla atandı.

Ersel Şamiloğlu – Epson Türkiye Pro-Grafik Kanal Müdürü

Geniş format yazıcılar departmanına Pro-Grafik Kanal Müdürü unvanıyla Ersel Şamiloğlu geldi. Bilgisayar Mühendisi olan Şamiloğlu profesyonel iş yaşamına 1995 yılında başladı. 2000 yılından bu yana çok uluslu şirketlerde Baskı & Görüntüleme sistemleri alanında servis, satış, iş geliştirme ve pazarlama gibi birçok farklı kanalda yöneticilik yapan Ersel Şamiloğlu en son Katun Corporation Ülke Müdürü olarak görev yapmaktaydı.