Ericsson Türkiye’ye yeni genel müdür

Ericsson, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki iş odaklı stratejisini hızlandırmak için Türkiye Genel Müdürlüğü’ne Ralf Pichler’i atadı. Ralf Pichler yeni göreviyle birlikte Ericsson’un Türkiye ofislerine liderlik edecek.

Ralf Pichler kimdir?

Ralf Pichler, 2011’de Ericsson Avrupa Danışmanlık Hizmetleri Başkanlığı üstlenmeden önce, IBM ve Capgemini gibi uluslararası şirketlerde 15 yılı aşkın süre ICT sektöründe görev yaptı. Ralf Pichler, 2013 itibariyle Ericsson’un gelirinin yüzde 44’ünü oluşturan Ericsson Global Hizmetler Strateji Bölümü Başkan Yardımcılığı ile Strateji ve Portfolyodan Sorumlu Başkanlık görevlerini üstlenerek 66 bin kişilik bir kadroya liderlik etti.

Almanya’daki Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden İşletme lisansına sahip olan Pichler, Harvard’da Uluslararası İşletme alanında çalışmalarda bulundu. Pichler, 2009 yılından beri San Diego Üniversitesi’nde Stratejik Yönetim programında Öğretim Üyeliği görevini de yürütüyor.