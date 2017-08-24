Forcepoint’ten üst düzey atama

Siber güvenlik şirketi Forcepoint, Kevin Isaac’ı satışlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı. Isaac, şirketin EMEA genelindeki operasyonları için büyüme stratejisine öncülük edecek

Isaac, Forcepoint’in Reading, Birleşik Krallık ofisinde görev alacak ve CRO (Chief Revenue Officer) Sean Foster’a raporlayacak. Isaac; şirketin EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) genelindeki operasyonları için büyüme stratejisine öncülük edecek ve CASB (Cloud Access Security Broker), veri kaybını önleme, iç tehdit, ağ güvenliği, email güvenliği ve yeni nesil güvenlik duvarları da dahil olmak üzere Forcepoint teknolojisinin tüm portföyünde müşteri bağımlılığını artıracak.

Bu atama ile şirket, müşterilerin; kuruluştaki insanların kullanım alışkanlıklarını, kritik iş verilerinin akışını ve fikri mülkiyet haklarını anlamalarına yardımcı olan güvenlik çözümleri sağlamaya yönelik taahütününü genişletiyor. Bu insan merkezli yaklaşım, küresel işletmelerin ve hükümetlerin, kaynaklarını; işleri ve misyonları için en büyük risk oluşturan icraatlara odaklamalarına yardımcı oluyor.

Kevin Isaac kimdir?

Isaac; Forcepoint’e uluslararası teknoloji sektöründe 30 yıldan fazla liderlik deneyimiyle katılıyor. Çok yakın bir zamanda, Isaac, Symantec’de EMEA Kurumsal Satışlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısıydı ve orada şirketi yeniden salt bir güvenlik birimi haline getirdi. Bundan önce, Symantec’de orta ve gelişmekte olan bölgelerin sorumlulukları ile birlikte çeşitli bölgesel satış rollerini üstlendi. Isaac, Symantec’e katılmadan önce gelişmekte olan Avrupa pazarlarında yedi yıldan fazla satış lideri ve genel müdür olarak görev yaptı.

Geçtiğimiz ay içerisinde; EMEA satış yöneticiliği ekibi, Mahmoud-Samy Ibrahim’i de gelişmekte olan pazarlara liderlik etmesi için atadı. Ibrahim, Arbor Networks’den transfer oldu ve Dubai, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sorumlu olacak.