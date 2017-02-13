Forcepoint Türkiye’de görev değişikliği

Güvenlik yazılım şirketi Forcepoint Türkiye’nin Satıştan Sorumlu Mühendislik Müdürlüğü görevine Aralık 2016 tarihi itibariyle Murat Bayraktar getirildi.

Murat Bayraktar kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik & Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olan Bayraktar, aynı üniversitenin Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. 1997-2010 yılları arasında faaliyet göstermiş olan Netron Bilgi İletişim Teknolojileri firmasının kurucularından biri olan Murat Bayraktar, Netron’da uzun yıllar CTO (Chief Technology Officer) olarak görev almış; tüm teknik operasyonları yönetmiştir. 2011-2013 yılları arasında Sistem Entegrasyon alanında projeler yapan Telcoset İleri Teknoloji A.Ş.’de “İş Geliştirme Direktörü” olarak çalışmıştır.

Türkiye’deki birçok kurumsal firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Bayraktar, 2013–2015 yıllarında arasında Bilge Adam bünyesinde “Sistem ve Network Birim Müdürü” pozisyonunda görev yapmıştır. Murat Bayraktar, daha sonra Infonet’te “İş Geliştirme ve Teknoloji Direktörü” olarak görev almış; Ankara ve İstanbul Presales ve Postsales ekiplerinden sorumlu olarak çalışmıştır. Aynı zamanda firmanın Vendor İlişkileri Sorumlusu olarak da görev yapmıştır.