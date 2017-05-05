Fujitsu Türkiye’ye yeni İnsan Kaynakları Direktörü

Fujitsu Türkiye’ye yeni İnsan Kaynakları Direktörü
, 5 Mayıs 2017

Teknoloji firması Fujitsu Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Tuğba Dandin getirildi.

Tuğba Dandin; Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini, Koç Üniversitesi’nde ise MBA programını tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Porter Novelli’de Müşteri Yöneticisi olarak başlayan Dandin, 2004 yılında Gantek Technology’de Pazarlama Müdürü, 2007 yılında aynı firmada İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Koordinatörü pozisyonunda çalıştı. 2011 yılında Kron Telecommunication’da İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olan Dandin, 2012 yılında yine Gantek Technology’de İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalıştı. 2014 yılında Oracle EBS Partner’da İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nü yürüten Dandin son olarak 2015-2017 yılları arasında SAS Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev aldı.

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Kategoriler Kariyer
Tags: Fujitsu Türkiye, İnsan Kaynakları Direktörü

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