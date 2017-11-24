Huawei Türkiye’de uluslararası atama

Huawei Türkiye’de uluslararası atama
, 24 Kasım 2017

Bilişim teknolojileri sektörünün deneyimli ismi Cem Sezer, Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.Sezer, Huawei’in Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’nin operasyonlarının yürütülmesinden sorumlu olacak.

2014 yılından bu yana Huawei Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Sezer, Huawei’in Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’nin operasyonlarının yürütülmesinden sorumlu olacak.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan Cem Sezer, 2013 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA öğrenimini tamamladı. Çalışma hayatına 2005 yılından Samsung Electronics bünyesinde başlayan ve pazarlama departmanı içerisinde sırasıyla Pazarlama Uzmanı ve Pazarlama Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında görev yapan Sezer, 2009 yılında markanın Mobil Ürünlerinden Sorumlu Pazarlama Müdürlüğüne getirildi. 2013 yılında Yandex Türkiye’de CMO olarak görev yaptı.

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Tags: atama, Huawei Türkiye

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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