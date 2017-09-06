İndeks Bilgisayar’a yeni genel müdür 

Bilişim teknolojileri şirketi İndeks Bilgisayar’ın genel müdürlüğü görevine Banu Sürek getirildi. Şirketin önceki genel müdürü Atilla Kayalıoğlu, görevine İndeks İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam edecek.



30 yıla yakın bir süredir Türk bilişim sektöründe “Geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla hareket eden ve halen 200’den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar’ın genel müdürlüğü görevini Banu Sürek üstlendi. Sürek, İndeks Bilgisayar içindeki 14 yıllık deneyimiyle şirketin çalışmalarına güç katacak.

Banu Sürek kimdir?

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünden mezun olan Banu Sürek, çalışma hayatına Garanti Bankası’nda başladı. Eylül 1999 ile Şubat 2002 tarihleri arasında Garanti Bankası’nda portföy yöneticisi olarak görev yaptı. Sürek, Şubat 2002 – Şubat 2003 tarihleri arasında Amerika’da CUNY Zicklin School of Business’da Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) üzerine eğitim aldı. Şubat 2003 – Kasım 2003 tarihleri arasında İndeks Bilgisayar AŞ Finans Sorumlusu görevini üstlendi. Kasım 2003 – Mayıs 2007 tarihleri arasında Datagate Bilgisayar AŞ Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Mayıs 2007 – Haziran 2011 tarihleri ile Şubat 2015 – Temmuz 2016 tarihleri arasında Datagate Bilgisayar AŞ Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Temmuz 2016’dan itibaren İndeks Bilgisayar AŞ Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Sürek, 5 Eylül 2017 itibarıyla İndeks Bilgisayar AŞ Genel Müdürü olarak atandı.