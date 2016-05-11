IT sektöründeki en kazançlı 6 yeni meslek

Yarının teknolojileriyle daha popüler hale gelecek en kazançlı 6 yeni iş alanı ile ilgili bilmeniz gerekenler.





CompTIA tarafından geçtiğimiz yıl IT iş kollarıyla ilgili yapılan detaylı çalışmada sanal gerçeklik tasarımcısı, nesnelerin interneti mimarı ve veri yapısı geliştiricisi gibi henüz bir veya iki yıl önce ifade edildiğinde zihinlerde anlam kazandırılamayan mesleklere olan talebin artmış olması dikkat çekiyor.

IT iş pazarında yeni gelişen teknolojilerle yoğun bir hareketliliğin yaşanmasıyla belirli pozisyonlara çalışan sağlanmasında problemlerin ortaya çıkmasının iş dünyasının gelişim sürecine bakıldığında sürpriz olmadığını söylemek mümkün. Çalışan ihtiyacının karşılanması konusundaki öncelikler bu tür unvanların ortaya çıkmasındaki en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Şu anda gelişme sürecindeki bazı alanlarda bocalamaların yaşanacağı şüphe götürmez bir gerçek iken diğer alanların zamanla gelişerek belirli noktaya ulaşacağını söylemek mümkün. 2011 yılında InfoWorld tarafından hazırlanan gelişen iş alanları raporunda veri bilimcilerin en çok aranacaklar listesinde ikinci sırada yer alan bir iş olması ve şu anda veri bilimcilerin özellikle bilgi teknolojileri alanında kariyer ilanlarının yer aldığı sitelerde fazlaca yer bulması bu konudaki örneklerin başında geliyor. Büyük veri yapılarından kurumsal alanda değer taşıyacak sonuçlar elde edilmesine yönelik yaklaşımlar bu alanın gelişmesini tetikleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.

CompTIA başkan yardımcısı ve araştırmacısı Tim Herbert, geleneksel IT mesleklerinin kesintisiz bir dönüşüm içerisinde olduğuna ve yeri becerilere olan ihtiyaca dikkat çekerek bulut platformuna yönelik beceriler edinilmesinin ve ağ altyapılarının korunmasına yönelik olarak güvenlik uzmanları tarafından makine öğrenme niteliklerinin kullanılmasının önemli olduğunu dile getiriyor.

Yeni teknolojilerin ötesinde IBM Watson ve benzer sezgisel bilgi işlem altyapıları yeni kariyer devriminin kapısını aralayabilecek etkenler arasında yer alıyor. Bu tür gelişmelerin yanı sıra donanım alanındaki gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarının karşılanabildiğini söylemek şu an için mümkün değil. Dev kredi raporlama ajansı Experian, GPU kümelerini yığın verileri incelemek üzere kullanıyor. Ancak operasyon için gerekli kodları yazabilecek mühendis ve geliştirici bulunamaması. Experian tarafından bu süreçte karşılaşılan en büyük güçlük olarak ön plana çıkıyor. Experian DataLabs başkan yardımcısı Eric Haller, GPU mimarisinden ve kod oluşturma ile ilgili detaylar içeren özgeçmişlerin ön plana çıkma potansiyelinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Dice.com CEO’su Bob Melk tarafından “beceri yoksunluğu” olarak ifade edilen problemin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Haller, teknolojilerin iş hayatında ihtiyaç duyulan becerilerden çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çiziyor. Haller, bu durumun sınırları aşmak isteyen şirketlerde önemli bir problem olmasına karşın ihtiyaç duyulan becerilere sahip profesyoneller için fırsat niteliği taşıdığını ifade ediyor.

IT alanındaki iş sahaları üzerine çalışmalar yapan Foote Partners şirketinin önemli analistlerinden David Foote, asıl problemin dijital strateji ve dönüşüm hamlelerinin büyümenin ötesinde rekabet bakımından önemli bir unsur haline geldiğine dikkat çekiyor. Bu süreçte gerekli düzeyde deneyimin pazardaki varlığının ötesinde ihtiyaçların karşılanabiliyor olmasının önem taşıdığını vurgulayan Foote, yaşanılan gelişmelerin iyiye doğru gitmeden önceki tabloda vasat bir görüntü ortaya koyduğunu söylüyor.

IT iş pazarındaki son değişimler konusunda aralarında analistlerin, çalışan gruplarının ve personel alımından sorumlu olan yöneticilerin bulunduğu kişilerle görüştük. Yakın gelecekte fazlaca söz edilecek olan iş gruplarıyla ilgili detayları sizler için derledik.

Sezgisel Programlama Mühendisi / Makine Öğrenme Uzmanı

IBM’in Watson adıyla bilinen sezgisel programlama yeniliğinin ortaya çıkması henüz görev tanımı dahi net olmayan ve hatta “sezgisel sistem mühendisi” olarak ifade edilmesinin doğru olup olmadığının tartışılması dahi söz konusu olmasına rağmen sistem mühendisi unvanının ortaya çıkmasını tetikleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmelere karşın sezgisel sistemlerin IBM’in kurumsal planının ve Watson etrafındaki küçük şirketler tarafından oluşturulan ekosistemin parçası haline gelmiş olması ve bu alandaki teknolojilerin gelişmeye devam ettiği şüphe götürmez bir gerçek.

Örneğin, SparkCognition güvenlik tehditlerini daha iyi algılamak üzere geliştirilen makine öğrenme, büyük veri analizi ve diğer sezgisel programlama ile ilgili teknolojileri kullanan bir platform olma özelliği taşıyor. WayBlazer müşteri dolaşımına odaklanan bir organizasyon olarak bu konudaki bir diğer örneği oluşturuyor. Benzer şekilde Watson’ın farklı çözüm ortakları tarafından kullanılan ve özel hastalıklarla ilgili içeriklerin mobil platformlardan takip edilmesini sağlayan Point of Care hizmeti bulunuyor.

IBM’in üniversite programları direktörü Jim Spohrer, sezgisel programlama becerilerine yönelik becerilerin yükseköğrenim düzeyinde ilgi gördüğünün altını çizerek IBM olarak yüzlerce üniversite için sezgisel programlamaya yönelik yüzlerce içerik sağladıklarını söylüyor. Sezgisel programlama alanında edinilecek becerilerin büyük verideki uzmanlıktan çok daha ileri noktaya geleceğine dikkat çeken Spohrer, veri yönetiminin bu alandaki en önemli parça olduğunu ve dokümanları ya da web sitelerini göz önünde bulundurmadan sezgisel bir sistem oluşturulamayacağını dile getiriyor.

IBM Watson Health tarafından verilen iş ilanı sezgisel programlama konusunda ihtiyaç duyulan nitelik ilgili önemli fikirler veriyor: “Adayların sezgisel programlama teknolojilerine yönelik olarak veri, girişlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi, makine öğrenme, doğal dil işleme ve arama konularına hakim olması gerekmektedir.”

Blok Zinciri Mühendisi

Blok zinciri mühendisi unvanının yer aldığı iş ilanlarıyla pek fazla karşılaşmıyor olmanız muhtemeldir. Fakat bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin bitcoin ve kriptoloji, dağıtım sistemleri, karmaşık algoritma ve buna benzer teknolojiler konusunda tecrübeli profesyonellere yöneldiğini söylemek mümkün.

Bitcoin’in ana teknolojisi olan blok zinciri profesyonellerde en fazla merak uyandıran alanların başında geliyor. 200’den fazla şirketin ve açık kaynak kodu destekli projenin ticari platformlar, güvenli kimlik kartları, otomatik olarak yürütülen anlaşmalar ve finansal hizmetlerde kullanılan çoğu uygulama altyapıları kapsamında blok zinciri uygulamalarına yönelmiş olması önemli bir detay olarak ön plana çıkıyor.

Açık kaynak olarak Factom.org tarafından geliştirilen projenin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak çalışmalar yürüten Factom şirketinin CEO’su Peter Kirby, kalifiye blok zinciri mühendisleri bulmanın risk sermayedarlarından sermayenin edinilmesinden çok daha zor olduğunu söylüyor. Kirby, blok zinciri konusundaki yetkinliklerin yazılım mimarisi ve şifreleme alanlarının kesişim noktasında yer aldığını ifade ediyor.

Blok zinciri teknolojisinin kavranması güç bir altyapıya sahip olmadığının altını çizen Kirby, teknolojinin yeni olduğunu ve bazı konularda programlamanın ötesinde gelişmiş matematiksel beceriler gerektirdiğini dile getiriyor.

Blok zinciri mühendisliği konusundaki kariyer seçeneklerini merak edenlerden misiniz? Dice.com’da CyberCoders tarafından eklenen Python, bitcoin ve dağıtılmış sistemlerle ilgili tecrübeye sahip mühendislere yönelik 150 bin ile 170 bin dolar aralığında ücretle çalışacak olan mühendis ilanı sizi heyecanlandırabilir.

GPU kodlama ve altyapı mühendisi

GPU programlama uygulama performansını uygulamaların hesaplama bakımından yoğun bölümlerinin GPU tarafından işlenmesini sağlayarak diğer kodların CPU üzerinden işlenmesine devam ettirilmesini sağlar. Bu altyapı tarafından sağlanan fayda Facebook, Baidu ve Experian gibi oldukça büyük veri yığınlarıyla çalışan şirketler için kilit bir noktada yer alıyor.

Facebook’un Big Sur altyapısı sosyal ağ üzerinde makine öğrenme teknolojisinde kullanılan sunucuları çalıştırma işlevini yerine getiriyor. Big Sur platformunun bu alanda tercih edilmesinin en önemli nedeni makine öğrenme başta olmak üzere farklı işlevleri yerine getirmede konvansiyonel işlemcilerden daha verimli çalışmasından iler geliyor. Facebook CTO’su Mike Schroepfer, bu yaklaşımın doğruluğunu GPU tabanlı olan sistemin geleneksel çözümlerden iki kat kadar hızlı olduğu yönündeki söylemleriyle doğruluyor.

Oldukça büyük veri yığınlarıyla bilinen Experian, makine öğrenme teknolojilerine yönelik olarak GPU kümelerini kullanan hizmet sağlayıcıları arasında yer alıyor. Haller, GPU kümeleri üzerinde çalışacak mühendisler bulmanın oldukça zor olduğunu ifade ediyor. Bu kapsamda kümeleri oluşturmanın ilk aşama olduğunu dile getiren Haller, ikinci aşamanın kümeleri çalıştıracak kodları yazmak olduğunu vurguluyor. Haller’e göre bu işlemi gerçekleştirebilecek bir yazılım edinebilmenin mümkün olmasına karşın bu şekilde istenilen verimliliğin elde edilememesi söz konusu.

Ford Motor, teknolojinin en yeni alanlarından birisi olan sürücüsüz araba konusunda çalışmak üzere GPU mühendisleri arayan şirketler arasında yer alıyor. Ford Motor tarafından aranan nitelikler işe alınacak kişinin sahip olacağı sorumluluklar konusunda net bir fikir veriyor : “GPU konusunda 1 yılı aşkın tecrübe, paralel programlama araçları ve dil eklentileri, C/C++, Perl, Python, Java, OpenGL, OpenCV, CUDA, MATLAM ve benzer programlama dilleri konusunda tecrübe”

GPU programlama konusundaki son gelişmeleri izlemek istiyorsanız Facebook’taki GPU Computing New grubunu takip edebilirsiniz.

Sanal gerçeklik mühendisi

Sanal gerçeklik artık oyun geliştiricilerin faaliyet gösterdiği bir alan olmanın ötesinde yer alıyor. Ortaya çıkan gelişmeler doğru deneyim ve becerilere sahip olan kişilerin sanal gerçeklik özelliklerine sahip ilk gazeteyi çıkaran New York Times’dan 3D kamera geliştiricisi Lucid VR’a kadar pek çok farklı alanda yeni kariyer imkanına sahip olabileceğine dair işaretler veriyor.

Lucid tarafından sanal gerçeklik mühendisi için verilen iş ilanında aranan nitelik ise şu şekilde: Objective-C, C++, Computer Vision, C, grafik, mobil uygulama geliştirme, OpenGL ES, C#, OpenGL, DirectX, WebGL ve dijital görüntü işleme konularında tecrübe. Seattle merkezli kariyer sitesi AngelList üzerinde CyberCoders’e ait sanal gerçeklik konusundaki iş ilanı bu alandaki ihtiyaçları ortaya koyuyor.

Sanal gerçeklik alanında kariyer yapmayı düşünüyor ve sanal gerçeklik teknolojilerine ilgi duyuyorsanız Samsung gibi mobil cihaz üreticilerini göz ardı etmemelisiniz. Nitekim teknoloji devi Samsung, Mobile World Congress etkinliğine Gear 360 ve Gear VR ürünleriyle damga vurmuştu.

Benzer şekilde yatırım bankalarının sıkça yeni teknolojilere yapılan yatırımları destekliyor olması önemli ayrıntılardan bir diğeri olarak ön plana çıkıyor. Goldman Sachs tarafından yapılan tahminlere göre geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 99 milyar dolar kazandıran televizyon dünyasına kıyasla sanal gerçeklik teknolojilerinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 110 milyar dolarlık kazanç sağlayacak olması yatırımların neden desteklendiğini ortaya koyuyor. Yapılan tahminlerin muhtemel büyümeyi doğrudan yansıtması şu an için mümkün görünmemesine karşın IT çalışanları için yeni fırsatlar doğuracağı şüphe götürmez bir gerçek.

Nesnelerin interneti mimarı

Nesnelerin interneti teknolojisine sahip cihaz sayısının belki bir, belki de iki milyara ne zaman ulaşacağını kim bilebilir? Bu konudaki öngörüler şu ana kadar gerçekleşen tablodan farklı sonuçlar ortaya koymasına karşın yenilik odaklı pek çok şirket için nesnelerin interneti teknolojilerinin en öncelikli alan olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Verizon’un nesnelerin interneti çözümlerine yönelik mimari çözümünü geliştirmiş olması bu alandaki kariyer fırsatları olabileceğine dair işaretler veriyor. Nitekim Verizon tarafından verilen iş ilanlarında “aralarında nesnelerin interneti teknolojilerinin bulunduğu karmaşık çözümlerin dağıtımının yönetilmesi, M2M, bulut, güvenlik, profesyonel hizmetler ve SaaS” gibi yetkinlerin aranmasının yanında güçlü teknoloji pazarlama ve analitik becerin ilgili kişide bulunmasının istenmesi söz konusu.

Nesnelerin interneti mimarilerinin oluşturulmasından sorumlu olacak kişilerde Verizon tarafından teknik becerilerin dışında yetkinlikler aranıyor olması göz ardı edilmemesi gereken detaylar arasında yer alıyor. Verizon, teknik beceriler dışında tahmin, fiyatlama ve karlılık analizi gibi finansal yönetim yetkinliklerine, farklı yönetim kademelerinde sunum ve iletişim kurma becerilerine sahip kişilerle çalışmayı hedefliyor.

Verizon tarafından aranılan nitelikler yeni bir trendin ortaya çıktığına dair işaretler verdiğine dikkat çeken Foote, her geçen gün bilgi teknolojileri departmanlarının hizmet organizasyonu olmanın ötesine geçerek şirketin tüm kademelerinde gelir sağlayabilecek bir birim haline geldiğini söylüyor.

Bilgisayar güvenlik ihlali uzmanı

Sanal güvenlik uzmanlarının uzun zamandır en çok aranan profesyoneller olduğunu biliyor olmanız muhtemeldir. Fakat SparkCognition CEO’su Amir Husain’in “güvenlik ihlali uzmanı” olarak ifade ettiği ve “yaşanılan ihlal veya gerçekleştirilen saldırılara karşı mücadele edebilecek, güvenlik bilgisi ve eylem yönetimi (SIEM) konusunda tecrübeli” vasıflarına sahip olması istenen yeni iş unvanından haberdar mısınız?

SIEM, eylem kayıtlarının merkezi hale getirme ve güvenlikle ilgili diğer dokümantasyonlarında analizini gerçekleştirme gibi farklı işlevlerin tek bir sistemde birleştirildiği bir sistem olma niteliği taşıyor. Husain’e göre gerekli tüm bilgilerin SIEM üzerinde yer almasının yanında hangi sorulara cevap bulunması gerektiğinin bilinmesi pek az kişide bulunan önemli bir nitelik olma özelliği taşıyor.

Foote, küresel boyutta sanal güvenlik yetkinliklerinden yoksun olunan bir tablonun varlığının şüphe götürmez bir gerçek olduğunu dile getiriyor. Her geçen gün sanal saldırıların daha karmaşık hale gelmesi ve analiz, kavrama ve tehditleri belirlemede makine öğrenme algoritmaları gibi yeni teknolojileri kullanma becerilerinin geliştirilmiş olması sanal güvenlik kariyerinin doğasında önemli değişimleri beraberinde getirdiğini söylemek mümkün.

JPMorgan Chase tarafından yayınlanan ilan Husain tarafından yapılan tanımlamaya yakın niteliklere sahip adaylar aranıyor. Diğer sorumlulukların ötesinde bulunduğu pozisyonda şirket içerisinde “farklı kaynaklardan gelen uyarıların analiz edilmesi ve uyarıların muhtemel nedenlerinin belirlenmesi, zamanında verilmesinin sağlanması, tanımlanması ve yanlış alarmların ortaya çıkarılması” konusunda yetkinliklere sahip olması isteniyor.

Sanal güvenlikle istenilen niteliklere sahip profesyonellerin edinilmesinde ağ yapısı, protokoller, paket analizi, şifreleme ve doğrulama teknolojileri gibi alanlarda bilgi birikiminin ve PL/SQL veya SQL programlamalarının yapılmasının göz önünde bulundurulması önemli taşıyor.

Bu unvanı edinebilmek adına geleneksel becerilerin ötesinde CISSP, SANS, CEH veya buna benzer sertifikasyonlara sahip olmanız gerekiyor.