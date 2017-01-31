itelligence Türkiye’ye yeni İK Direktörü

Türkiye’nin önde gelen SAP iş ortaklarından itelligence Türkiye’nin “İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü”, 2 Ocak 2017 itibarıyla Selin Bakaçhan oldu.

İnsan kaynakları alanında 10 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Bakaçhan, yeni görevinde itelligence Türkiye’nin tüm insan kaynakları ve idari işler süreçlerinden sorumlu olacak.

Kariyeri boyunca İK alanında bir çok sertifikaya sahip olan Selin Bakaçhan, aynı zamanda dünyaca ünlü koçluk, eğitim ve liderlik gelişim programları sunan Adler’ın Profesyonel Koçluk Sertifikası’na sahip bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olan Bakaçhan; Ergo Emeklilik firmasında başladığı kariyerine, sırasıyla Garanti Emeklilik ve Hayat’ta Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürü, Cigna Hayat’ta İnsan Kaynakları Müdürü, Fiba Emeklilik ve Hayat’ta İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü unvanlarıyla devam etti.