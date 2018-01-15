itelligence’ın yeni satış direktörü Fatih Irak oldu

SAP’nin uluslararası iş ortaklarından biri olan itelligence’ın satış süreçlerinden sorumlu direktörü Fatih Irak oldu.

1 Ocak itibarıyla yeni görevine başlayan Irak, son 3 yıldır itelligence’da tüm sektörel satışlardan sorumlu departman yöneticisi görevini “Head of Industry Sales” pozisyonunda üstlendi. Irak, yeni görevinde itelligence’ın Türkiye ve bölgesel tüm satış süreçlerinden sorumlu olacak.

Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Irak; itelligence’da kariyer basamaklarını hızla tırmanarak sırasıyla Çözüm Yöneticisi, Sektör Satış Yöneticisi ve Endüstri Satışları Grup Yöneticisi unvanlarıyla görevini sürdürdü.