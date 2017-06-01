Kaspersky Lab Türkiye’ye yeni genel müdür

Kaspersky Lab, Türkiye ofisine Ivan Romashko’yu genel müdür olarak atadı.

2014 yılından bu yana şirket bünyesinde görev alan Romashko, Kaspersky Lab’ın Türkiye’deki faaliyetlerinden ve şirketin bölgedeki konumunu güçlendirmekten sorumlu olacak.

Kaspersky Lab, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinden sorumlu genel müdür olarak Ivan Romashko’yu atadı. Romashko, Kaspersky Lab’ın işletmeden tüketiciye (B2C) pazarındaki güçlü konumunu sağlamlaştırmak ve işletmeler arası (B2B) pazardaki varlığını güçlendirmek amacıyla, stratejik planlama ve uygulamadan sorumlu olacak.

Ivan Romashko, Türkiye’deki yeni pozisyonuyla ilgili şöyle konuştu: “Kaspersky Lab’ın Türkiye’deki siber güvenlik pazarında bir sonraki aşamaya geçmesinin zamanı geldi. Bireysel kullanıcılar kadar iş dünyasının da talep ettiği yenilikçi, başarısı kanıtlanmış, güvenilir ürün ve hizmetlerden oluşan bir portföyümüz var. Önümüzdeki en önemli işlerden biri, mevcut iş ortaklarımızla olan birlikteliklerimizi geliştirmenin yanında yeni iş ortakları da edinerek bölgedeki ağımızı güçlendirmek olacak. Geçtiğimiz günlerde aramıza katılan distribütörümüz Armada bunun iyi bir örneği. İş ortağı odaklı bir yaklaşımla, yerel şirketlerin kendi işlerini artırmalarına, Kaspersky Lab’ın müşteri tabanını genişletmelerine ve dolayısıyla güvenlik çözümlerinin yüksek kaliteli hizmetlerle birlikte erişilebilir olmasına yardımcı oluyoruz.”

Romashko, Kaspersky Lab’da 2014 yılında, şirketin Rusya ofisinde Bayi Satış Departmanı Başkanı olarak çalışmaya başladı. Görevi boyunca, optimize edilmiş bir kanal yönetim yapısı yaratarak, Kaspersky Lab ürünlerinin Rusya pazarında en çok tercih edilen ürünler olmasını sağladı. Ivan Romeshko, Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü olarak İstanbul’da görev yapacak ve doğrudan şirketin Ortadoğu, Türkiye ve Afrika’dan sorumlu Genel Müdürü Maxim Frolov’a bağlı olarak çalışacak.

Atamayla ilgili yorum yapan Maxim Frolov, “Ivan’ın ekibimizde olması çok sevindirici. Eminim ki operasyonel uzmanlığı ve Kaspersky Lab’ın sunduğu ürün ve hizmetlere hakimiyeti sayesinde KOBİ’lere ve 1000’in üzerinde çalışana sahip kurumsal şirketlere yönelik pazarlarda büyük ilerleme kaydedecek, yeni girişimlerimizle, bizim için önemli bir pazar olan Türkiye’de işlerimizi büyüteceğiz.”

Kaspersky Lab, son yıllarda büyük kurumsal şirketlere yönelik güvenlik portföyünü müşterilerine daha iyi koruma sağlamak amacıyla üstün tehdit istihbaratını temel alan çözümlerle genişletiyor. Şirket, kurumsal müşterilerine güvenlik istihbaratı hizmeti, kapsamlı ve bütünleşik bir çözüm olan Kaspersky Endpoint Security for Business platformunu ve geçtiğimiz günlerde yenilenen Kaspersky Anti Targeted Attack Platform’un yanı sıra KOBİ’lere yönelik Kaspersky Endpoint Security Cloud gibi bir dizi özel, hedefli çözümler sunuyor.