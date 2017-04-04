Konica Minolta Türkiye’ye yeni başkan

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Konica Minolta, Türkiye Ofisi’nin başkanlığına Shun Kambara’yı atadı. Kambara, Nisan 2017’de görev süresi dolan Toshiyuki Yamada’dan görevi resmen devraldı.

1959 doğumlu Shun Kambara, Tokyo’da bulunan Keio Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1982 yılında Konica Minolta’da başlayan Kambara; ABD, İngiltere, Singapur, Hong Kong, Brezilya gibi dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerde bulunan Konica Minolta ofislerinde, üst düzey pozisyonlarda çalıştı.

Kambara 2015’ten bu yana KMI (Konica Minolta Inc) Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü (Asya, Güney Amerika, Ortadoğu, Okyanusya) olarak görev yapıyordu.

Bu zamana kadar Konica Minolta’nın Türkiye’de istikrarlı büyümesini devam ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Shun Kambara; “Teknolojiye yön veren bir dünya markası olarak, Türkiye gibi önemli bir ülkede bulunmaktan dolayı gururluyuz. Türkiye bu bölgede kalıcı bir şekilde büyümeyi hedeflediğimiz ülkelerden birisi. Bu anlamda yatırım fırsatlarını araştırmaya ve Türkiye pazarına katma değer sağlayan projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

2012 yılından bu yana İstanbul’daki ofisinden ofis ve profesyonel baskı sistemleri alanında direkt olarak hizmet veren Konica Minolta Türkiye İş Teknolojileri A.Ş., 2016 yılından itibaren inkjet tekstil baskı sistemleri, renk ve ışık ölçüm cihazları ve Mobotix markalı akıllı IP kamera çözümleri ile Türkiye pazarındaki ürün ve hizmet yelpazesini genişletmiş bulunuyor.