Lenovo Türkiye’ye yeni genel müdür

Lenovo Türkiye’ye yeni genel müdür
, 9 Kasım 2017

Lenovo’nun yeni Türkiye Genel Müdürü oldu Emre Hantaloğlu oldu. Hantaloğlu, son 1 yıldır Lenovo Türkiye’nin kanal satış müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Sektörde 17 yılı aşkın deneyime sahip olan Hantaloğlu, Ekim 2016’dan bu yana ise Lenovo Türkiye Kanal
Satış Müdürü olarak kariyerini sürdürüyordu.

Emre Hantaloğlu kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Emre Hantaloğlu, lisans eğitiminin ardından, ABD’de bulunan Maine Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Emre Hantaloğlu, iş hayatına Empa Elektronik ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Ürün Müdürü olarak başladı. 2001 yılında Compaq firmasına transfer olan Emre Hantaloğlu, 2002 yılındaki Compaq-HP birleşmesine kadar firmada Tüketici Ürünleri Satış Müdürü olarak görev yaptı. Hantaloğlu, 2002-2008 yılları arasında HP Türkiye’deki kariyerine sırasıyla Kurumsal Müşteriler Satış Temsilciliği ve Doğrudan Satış Takım Liderliği görevleriyle devam etti.

Mayıs 2008’de Kurumsal Müşteriler Satış Yöneticiliği’ne getirilen Emre Hantaloğlu, Temmuz 2011’de HP Türkiye Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Kanal Satış Yöneticisi oldu. Mart 2014’te Türk Telekom’a Kanal Satış Direktörü olarak transfer olan Hantaloğlu, Ocak 2016’da Samsung Türkiye’ye Baskı Çözümleri Satış ve Pazarlama Grup Yöneticisi olarak geçti. Hantaloğlu, Ekim 2016’dan bu yana da Lenovo’daki kariyerini başarıyla sürdürüyordu.

Hantaloğlu evli ve bir erkek çocuğu babası.

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Kategoriler Kariyer
Tags: Emre Hantaloğlu, Lenovo Türkiye

Yazar Hakkında

Atilla Mede

Atilla Mede

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