Ligatus Türkiye’ye yeni ülke müdürü

Yayıncılar ve reklamcılar için doğal reklam çözümleri sağlayıcısı Ligatus Türkiye’nin Ülke Müdürü görevine Emre Faks geldi.

Yayıncılar ve reklamcılar için doğal reklam çözümleri sağlayıcısı Ligatus Türkiye, Ülke Müdürü Emre Faks oldu. Faks bu görevi Ligatus Türkiye ofisinin lansmanını başarıyla gerçekleştiren ve sektörde bir yer edinmesini sağlayan Murat Kalafat’tan devraldı.

Yirmi yılı aşkın süredir önde gelen medya ve dijital ajanslarda CEO’luğa uzanan farklı sorumluluklar üstlenen Emre Faks, kariyerine 1993 yılında Universal McCann’da başladı. Son olarak Hürriyet’te Dijital Deneyim ve Reklam Çözümleri Grup Koordinatörlüğü görevini yürüten Emre Faks, Ligatus’un Türkiye pazarındaki başarılı gelişimini sürdürmekten sorumlu olacak. Ayrıca, Ligatus için MENA bölgesindeki gelişim çalışmalarını da üstlenecek.

Ligatus Türkiye Ülke Müdürü Emre Faks:“Lider Doğal Reklam Çözümleri sağlayıcısı Ligatus’a katıldığım için çok heyecanlıyım. Dijital pazarlama alanında markalara iletişim çözümleri sağlayarak geçirdiğim yıllar içinde Doğal Reklama ve Reklam Teknolojilerine olan inancım daha da güçlendi. Yararlı reklam teknolojilerinin desteklediği Doğal Reklamların etkisi markalara çok önemli katkılar sağlıyor. Bu vizyon çerçevesinde, son derece deneyimli ve başarılı bir organizasyonun parçası olmak ve Ligatus’un öne çıkan lider konumunu daha da güçlendirmeye yardımcı olmak benim için bir ayrıcalık olacaktır.”