Logo Elektronik Genel Müdürlüğü’ne Başak Kural atandı

Her sektör ve işletmeyle uyumlu, finansal süreçlerde hızlı ve güvenli bir teknoloji vaad eden Logo Elektronik (e-Logo) Genel Müdürlüğüne Başak Kural atandı.

Dijital dönüşümü destekleyen Logo Elektronik, e-devlet hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine tedarikçi finansmanından iş süreçlerine kadar çeşitli katma değerli e-servisler sunuyor. Avrupa Birliği kapsamında e-belge dönüşümüne önderlik eden şirketin Genel Müdürlüğüne getirilen Başak Kural, Logo Yazılım’da ise İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Başak Kural kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden 2003 yılında mezun olan Başak Kural, kariyerine aynı yıl Beko Elektronik A.Ş.’de ürün yöneticisi olarak başladı. 2007 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. pazarlama ekibinde görev alan Kural, 2010-2014 arasında Avea’da Mobil İnternet Gelirlerinden Sorumlu Grup Müdürü oldu. 2014-2017 yılları arasında ise Türk Telekom Grubu’nda Teknoloji ve Regülasyon Stratejilerinden Sorumlu Direktör olarak çalışma hayatını sürdürdü. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin MBA programından bu yıl mezun olacak Kural, geçtiğimiz Mart ayında Logo Elektronik Genel Müdürlüğüne getirildi.