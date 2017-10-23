Logsign’da üst düzey atama

Logsign’da üst düzey atama
, 23 Ekim 2017

Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) çözümü Logsign’ın Türkiye ve MEA bölgesinden sorumlu genel müdürlüğüne Alpay Yüksel atandı.

2016 yılında Deloitte Technology Fast 50’e 10. sıradan girerek, yerli bir güvenlik yazılımı üreticisi olarak teknoloji alanındaki yetkinliğini kanıtlayan Logsign’ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu genel müdürü Alpay Yüksel oldu.

1997 yılı öncesinde birçok çok uluslu firmada teknik pozisyonlarda yer alan Yüksel, ardından Microsoft’un satış ekibinde görev aldıktan sonra Denizbank’ın teknoloji şirketi Intertech’te Satış Müdürü pozisyonunda görev yaptı. Sonraki yıllarda Probil ve Netaş’da Satış Direktörü olarak yer alan Yüksel, sırasıyla Teknoser’de Genel Müdür Yardımcısı, Aruba Networks’de Bölge Satış Müdürü ve son olarak Treo’da ise Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında bulundu. Aktif olarak 400’den fazla orta ve büyük ölçekli firma ve devlet kurumuna hizmet veren Logsign ile yolları kesişen Yüksel, şirketin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’daki faaliyetlerinden sorumlu olacak.

İş dünyasında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Alpay Yüksel, geçmişte İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesinde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) yaptı.

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Kategoriler Kariyer
Tags: Alpay Yüksel, atama, Logsign

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