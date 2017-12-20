Mastercard Türkiye ve Azerbaycan’a yeni genel müdür

Ağustos 2017’den bu yana Mastercard Gelişmekte olan Avrupa Pazarlarında Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yiğit Çağlayan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atandı.

2011 yılından bu yana Mastercard bünyesinde çalışan ve son olarak Avrupa Pazarlarında Ürünlerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yiğit Çağlayan yeni görevinde Türkiye ve Azerbaycan pazarlarında nakitsiz toplum ve dijitalleşme konularına öncülük edecek.

Kariyerine başladığı 2000 yılından bu yana Türkiye ve İngiltere’de bireysel bankacılık alanında kart, üye işyeri ve satış gibi farklı bölümleri yöneten Çağlayan, Mastercard bünyesinde, dijital ödeme çözümü Masterpass’in bölgede hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasına liderlik etti. Ödemelerin dijitalleşmesi konusunda hem Türkiye’de hem de hızlı büyüyen Avrupa pazarlarında ilkleri hayata geçiren ekipleri yöneten Çağlayan, “conversational commerce” ve transit alanlarında son kullanıcıya etki eden inovatif projelerden sorumluydu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi’nde MBA derecesini alan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, 2011 yılından bu yana Mastercard bünyesinde görev yapıyor.