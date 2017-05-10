MediaMarkt’a yeni e-ticaret direktörü

MediaMarkt’a yeni e-ticaret direktörü
, 10 Mayıs 2017

Elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın e-ticaret direktörlüğüne teknoloji sektörünün bu alandaki deneyimli ismi Erkut Gündüz atandı.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Gündüz, 2011-2012 yılları arasında Turquality programı kapsamında Koç Üniversitesi’nde Executive MBA yönetici programını bitirdi.

Kariyerine Santana’da İhracat Müşteri Temsilcisi olarak başlayan Gündüz, 2008 yılında Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü olarak katıldığı Boyner Holding bünyesinde, sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, İhracat Satış ve Pazarlama Müdürü ve E-ticaret & Omnichannel Müdürü olarak görev aldı. Son olarak Sabancı Holding bünyesinde Teknosa’nın e-ticaret müdürlüğünü yürüten Gündüz, kariyer yolculuğuna Mart ayı itibarıyla MediaMarkt’ta devam ediyor.

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Kategoriler Kariyer
Tags: e-ticaret direktörü, Erkut Gündüz, MediaMarkt

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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