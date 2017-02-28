Microsoft Orta Doğu ve Afrika bölgesine yeni başkan

Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanlığı görevine Samer Ebu Ltaif atandı.



Microsoft’a 2004 yılında katılan Ebu Samer Ltaif, Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin başkanı olarak atandı. Ltaif, son olarak Microsoft Körfez Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Görevi süresince, kurumları ve bireyleri inovasyonla güçlendirmeyi, eğitimde devrim yaratmayı, KOBİ’lerin büyümelerini ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan ve tamamı bölgenin küresel rekabet gücünü ve modernleşmesini destekleyen, simgesel öneme sahip Microsoft girişimlerine öncülük etti. Samer Ebu Ltaif, Microsoft’un Körfez Bölgesi’ndeki varlığını güçlendirmesinde ve şirketin 1400’den fazla kanal ortağından oluşan ekosistemini geliştirmesinde kilit rol oynadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samer Ebu Ltaif “MEA bögesi muazzam bir potansiyele sahip. Bölge genelindeki zengin çeşitlilik, hızla artan genç nüfus ve yenilikçi ruh ile bir araya gelerek çok büyük bir fırsat yaratıyor. Microsoft olarak, yalnızca pazara sunduğumuz yenilikçi teknolojiyle değil, aynı zamanda bölgedeki varlığımızla, yerel yetenekleri geliştirmeye olan odağımız ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara olan bağlılığımız sebebiyle önemli bir rol üstlenmekteyiz” dedi.

Samer Ebu Ltaif’in görevinin en önemli kısımlarından biri, bölgedeki hükümetler, işletmeler, geliştiriciler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler genelinde dijital dönüşüm gündemini yürütmek olacak. Microsoft’un insanları destekleme, işletmeleri dönüştürme, toplumları etkileme ve MEA’da bir bilgi ekonomisini teşvik etme taahhüdünü gerçekleştirmesinde Samer Ebu Ltaif’in liderliği önemli bir araç olacak.

Ebu Ltaif, başkanlık görevini bölgeye on üç yıl boyunca başkanlık eden Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Ali Faramawy’den devralıyor. Faramawy ise uluslararası bir pozisyona atanarak yeni kurulan Microsoft Gelişen Pazarlar Dijital Dönüşüm Organizasyonu Başkanlığı görevine getirildi.

Kurulan yeni organizasyon öncelikli olarak gelişmekte olan pazarları bulut teknolojilerini benimsemeye teşvik ederek becerilerini arttırmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya odaklanacak. Ekibin ana hedefinde inovasyon, çeviklik, stratejik ortaklıklar, modern iş modelleri ve Microsoft ortakları için bulut becerileri geliştirmek olacak.