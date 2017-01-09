Microsoft’a yeni atama

Bilişim sektörünün önemli isimlerinden olan Levent Erkan, Microsoft Türkiye’de Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Levent Erkan atandı. Levent Erkan Microsoft Türkiye bünyesinde kamu kurumlarının gücüne güç katacak teknolojik çözümlerin hayata geçmesine liderlik edecek, toplumsal faydaya hizmet edecek dijital dönüşüm projelerini yönetecek.

Levent Erkan kimdir?

TED Ankara Koleji ve ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Levent Erkan, ABD’de bulunan SIU’da Ekonomi Master eğitimini en iyi ikinci dereceyi alarak tamamladı.

Erkan, 1996-2003 yılları arasında ABD’de değişim ve proje yönetimi alanlarında birleşme, satın almalar, bütünleşmeler, işletmeye alma, yeni ürün geliştirilmesi, IT ve finans projeleri, kurma, E-PMO ve şirketlerin yeniden yapılandırılması üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

2003 yılında Ankara’ya dönen Erkan, Türkiye DeLeeuw Türkiye’de kurucu ve yönetici ortak olarak göreve başladı. Şirket 2007 yılında WYG Group tarafından devralınınca Levent Erkan WYG Türkiye ülke başkanı, bu görevi takiben ise Balkanlar ve Kafkasya Bölge Başkanı oldu. 2012-2016 yılları arasında ise Erkan, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Bölgesel Şube Müdürü görevine devam etti. Erkan, bakanlıklar için kurumlarda, belediyelerde, STK’larda, sendikalarda ve özel şirketlerde Türkiye ve bölgenin gelişimi için projelerde rol aldı. 10 yıldan fazladır proje yönetimi (PMP) sertifikasına sahip ve Melek Yatırımcı olarak biliniyor. Erkan evli ve iki kız çocuğu sahibidir.