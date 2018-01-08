Mikro Yazılım’da yeni atama

Mikro Yazılım’da yeni atama
, 8 Ocak 2018

Mikro Yazılım, e-Mikro Ürün Direktörü olarak, kadrosuna sektörün deneyimli isimlerinden Serkan İnan’ı kattı.

Kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, kendi büyüme stratejisine paralel olarak, kadrosunu da sektörün deneyimli isimleri ile büyütmeye devam ediyor. Mikro Yazılım, e-Mikro markasına hem altyapı hem de istihdam olarak önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Mikro Yazılım, bu kapsamda, e-Mikro Ürün Direktörü pozisyonuna sektörün deneyimli ismi Serkan İnan’ı getirdi.

Serkan İnan kimdir?

e-Mikro Ürün Direktörü Serkan İnan, son olarak eFinans Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdürü olarak görev yapıyordu. Kariyerine Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.’de Yazılım Mühendisi olarak başlayan İnan; sırasıyla, Global Yatırım’da Teknoloji Entegrasyon Departmanı Grup Müdürü ve Turkcell çatısı altında çeşitli departmanlarda Proje Müdürü olarak çalıştı. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Serkan İnan, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Tags: Mikro Yazılım, Serkan İnan

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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