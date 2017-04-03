Mitsubishi Electric Türkiye’ye yeni başkan

Mitsubishi Electric Türkiye’ye yeni başkan
, 3 Nisan 2017

Mitsubishi Electric’in Türkiye operasyonlarını iş dünyasının deneyimli ismi Şevket Saraçoğlu yönetecek. 2013 yılından bu yana Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü olarak görev yapan Şevket Saraçoğlu, 1 Nisan itibariyle bayrağı Masahiro Fujisawa’dan devralarak Mitsubishi Electric Türkiye’nin yeni Başkanı oldu.

Ana faaliyet alanları olan klima, fabrika otomasyonu, robot ve CNC mekatronik sistemlerin yanı sıra uydu, asansör ve yürüyen merdiven, görsel veri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veren Mitsubishi Electric Türkiye’nin yeni Başkanı Şevket Saraçoğlu oldu. 1 Nisan itibariyle bayrağı Masahiro Fujisawa’dan devralan Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in öncelikli pazar olarak gördüğü Türkiye’deki operasyonlarını yönetecek.

Şevket Saraçoğlu kimdir?

Profesyonel iş hayatına NETAŞ Nothern Telecom’da başlayan Saraçoğlu, ardından Alarko Holding’te tekstil boya ve kurutma makineleri ile bina otomasyonu konularında çalıştı. Korona Şirketler Grubu bünyesinde yeni bir departman kurulumundan ve çimento fabrikaları kontrol sistemlerinden sorumlu oldu. 1992 yılında Genel Teknik Sistemler (GTS) şirketinin kurucu ortağı olan Saraçoğlu, GTS’nin 1993‘te Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri’nin Türkiye distribütörü olmasıyla birlikte Mitsubishi Electric markasıyla yollarını birleştirdi. 2013 yılında Mitsubishi Electric’in GTS’yi satın almasının ardından Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Şevket Saraçoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisansını tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Saraçoğlu evli ve 2 çocuk babası.

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Kategoriler Kariyer
Tags: Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Türkiye

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Computerworld Türkiye

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